Архив передач

В Чехии проходит общенациональный подсчет птиц

Эва Туречкова
10-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Начиная с пятницы, 10 января, по воскресенье, 12 января, жители Чехии могут подключиться к общенациональному подсчету птиц. В первый раз мероприятие прошло в прошлом году и участие в нем приняли 14 тысяч человек. Тогда на территории страны было зафиксировано более четверти миллиона птиц. Наиболее часто встречающимися гостями кормушек стали большая синица, полевой и домовый воробей. Акцию «Птичий час» проводит Чешское орнитологическое общество.

Скачать: MP3
Фото: PublicDomainPictures, PixabayФото: PublicDomainPictures, Pixabay

«Как правильно считать? Для каждого вида птиц важно записать наибольшее количество особей, которых удалось наблюдать у кормушки одновременно в течение одного часа. То есть, например, если вы заметили двух синиц, пишете двойку. Через некоторое время вы видите, что к кормушке подлетело пять синиц. В таком случае пишете не семь, а пять. Так как в один момент вы видели максимально пять синиц», - объясняет методику подсчета Дита Горжакова, координатор проекта Чешского орнитологического общества.

Фото: Iva Balk, PixabayФото: Iva Balk, Pixabay Наблюдение можно вести в одном и том же месте в течение трех указанных дней повторно, однако результат должен соответствовать одному часу.

«Конечно, лучше всего подгадать время, когда к кормушке слетается наибольшее количество птиц. Это бывает утром, а также часов около четырех, так как пернатые в это время запасаются кормом перед приходом ночи», - советует орнитолог.

Чем разнообразнее корм, тем лучше. Он может включать семена подсолнуха, грецкие орехи, питательные жировые шарики.

Фото: susanne906, PixabayФото: susanne906, Pixabay «А как должна выглядеть идеальная кормушка для птиц? Желательно, чтобы она защищала пташек от снега, дождя, важно, чтобы корм не сдувало ветром. Также желательно, чтобы был продуман отток воды, чтобы влажность не задерживалась внутри. Где разместить кормушку, не столь принципиально. Ее можно повесить на дерево или поставить на наружный подоконник», - объясняет орнитолог Либор Праус.

Специалисты хотят получить информацию о том, каких птиц можно встретить зимой на территории Чехии, как меняется структура птичьего мира в стране, какой среде обитания отдает предпочтение тот или иной вид пернатых.

Полученные данные необходимо вписать в электронную или бумажную форму и сдать до 17 января. На сайте Чешского орнитологического общества можно скачать информацию о 12 наиболее часто встречающихся птицах на территории Чехии и познакомиться с их яркими опознавательными признаками, включающими цвет, размер, а также их повадки.

Из результатов прошлогоднего подсчета следует, что в среднем добровольцам в течение одного часа удается увидеть 29 птиц. Рекордсменом среди наблюдателей стал житель Милетина, расположенного недалеко города Йичин, который в течение трех дней провел 14 серий подсчетов.

Мероприятие регулярно проводится в ряде европейских государств.

Эва Туречкова
10-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: Markéta Machová / Pixabay

Кровь перелетных птиц на карте Европы

Почему, судя по отчету международной ассоциации в защиту птиц и природы BirdLife International, во время миграции в Средиземноморском…
Домовый сыч, фото: Stoyko Sobatonov CC BY-SA 4.0

Домовый сыч – птица года как уходящая натура

Athene noctua, «ночная Афина» – так поэтически звучит латинское имя этого ближайшего родственника совы, которого мы называем просто…
Фото: CC0 / Pixabay

За зиму чехи высыпали в птичьи кормушки десятки тонн семечек

Необыкновенно холодная для Чехии зима привела к резкому увеличению продаж подсолнечных семечек, которые жители страны щедро сыпали…
Далее об этом
30 лет свободы
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL