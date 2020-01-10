В Чехии проходит общенациональный подсчет птиц

«Как правильно считать? Для каждого вида птиц важно записать наибольшее количество особей, которых удалось наблюдать у кормушки одновременно в течение одного часа. То есть, например, если вы заметили двух синиц, пишете двойку. Через некоторое время вы видите, что к кормушке подлетело пять синиц. В таком случае пишете не семь, а пять. Так как в один момент вы видели максимально пять синиц», - объясняет методику подсчета Дита Горжакова, координатор проекта Чешского орнитологического общества.

Наблюдение можно вести в одном и том же месте в течение трех указанных дней повторно, однако результат должен соответствовать одному часу.

«Конечно, лучше всего подгадать время, когда к кормушке слетается наибольшее количество птиц. Это бывает утром, а также часов около четырех, так как пернатые в это время запасаются кормом перед приходом ночи», - советует орнитолог.

Чем разнообразнее корм, тем лучше. Он может включать семена подсолнуха, грецкие орехи, питательные жировые шарики.

«А как должна выглядеть идеальная кормушка для птиц? Желательно, чтобы она защищала пташек от снега, дождя, важно, чтобы корм не сдувало ветром. Также желательно, чтобы был продуман отток воды, чтобы влажность не задерживалась внутри. Где разместить кормушку, не столь принципиально. Ее можно повесить на дерево или поставить на наружный подоконник», - объясняет орнитолог Либор Праус.

Специалисты хотят получить информацию о том, каких птиц можно встретить зимой на территории Чехии, как меняется структура птичьего мира в стране, какой среде обитания отдает предпочтение тот или иной вид пернатых.

Полученные данные необходимо вписать в электронную или бумажную форму и сдать до 17 января. На сайте Чешского орнитологического общества можно скачать информацию о 12 наиболее часто встречающихся птицах на территории Чехии и познакомиться с их яркими опознавательными признаками, включающими цвет, размер, а также их повадки.

Из результатов прошлогоднего подсчета следует, что в среднем добровольцам в течение одного часа удается увидеть 29 птиц. Рекордсменом среди наблюдателей стал житель Милетина, расположенного недалеко города Йичин, который в течение трех дней провел 14 серий подсчетов.

Мероприятие регулярно проводится в ряде европейских государств.