В Чехии проходит международная конференция специалистов по розыску пропавших детей

Более двух десятков. Столько заявлений о пропавших детях ежедневно принимают в отделениях чешской полиции. Большинство малолетних удается отыскать в течение нескольких минут или часов. В розыск же объявляются около двух тысяч детей год. В Чехии уже десять лет действует Национальный проект по координации розыска пропавших детей.

Министерство внутренних дел Чехии в содействии со СМИ оповещает общественность о том, что детская жизнь находится под угрозой, например, и тогда, когда речь идет о ребенке-инвалиде, у которого нет при себе необходимых лекарств.

Как сообщил на пресс-конференции глава отдела розыска Полицейского президиума Ян Рыбар, в Чехии в текущем году полиция занималась 1300 случаев пропавших детей.

«В настоящее время в розыске в Чехии находятся 11 несовершеннолетних. В текущем году чешская полиция прибегла к помощи граждан во время розыска 17 детей», - сообщил Рыбар.

Одной из тем конференции, в которой в этом году принимают участие представители 16 стран, в том числе и из таких государств как Канада и Великобритания, является также определение причин, почему некоторые дети решаются на отчаянный поступок и добровольно бегут из родительского дома. То есть, покидают то место, которое в идеале должно быть для них самым безопасным. Полиция обязана интересоваться и тем, не возвращает ли она ребенка в «звериное логово», - прозвучало на конференции.

Специалисты также занимаются проблематикой смешанных браков и похищения детей одним из родителей.

По словам председателя и основателя организации Франка Гоена, очень важно, чтобы полицейские из разных государств знали, к кому эффективнее всего обращаться за рубежом:

«Во время операции по спасению ребенка за рубежом особенно важно располагать информацией, к кому можно в три часа ночи обратиться, скажем, на Мальте или в Испании. Главное – это знать своих коллег из других государств, регулярно с ними общаться, сотрудничать, обмениваться опытом и быть уверенным, что в случае объявления в розыск, например, чешского ребенка к ним можно обратиться. Это увеличивает шансы на спасение», - говорит Франк Гоен.

На конференции выступили также представители «Интерпол» и «Фронтекс». Единых статистических данных по Европе нет, однако по сообщению организации Missing Children Europe, в странах Евросоюза в полицию ежегодно поступают четверть миллиона заявлений о пропавших без вести детях. А это значит, что ребенок пропадает в Европе каждые две минуты.