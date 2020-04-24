В Чехии отменен запрет на свободное передвижение; можно выезжать за границу и собираться группами

С пятницы, 24 апреля, граждане Чехии могут свободно перемещаться по территории республики и выезжать за границу. В отношении иностранцев без вида на жительство по-прежнему сохраняется запрет на въезд в Чешскую Республику.

«Мы смягчили запрет на передвижение, и поэтому станет возможным выезжать за рубеж. По возвращении выезжавший должен получить медицинское подтверждение о негативном результате анализа на коронавирус, или же пройти двухнедельный карантин», – сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

По словам замминистра здравоохранения Романа Примулы, тестирование на наличие коронавируса будет проходить прямо на границах страны. Сведение о ковид-позитивных будут передаваться в санитарно-гигиеническую службу, которая будет следить за соблюдением этими людьми домашнего карантина.

Министерство иностранных дел Чехии призывает граждан, тем не менее, воздержаться от поездок за рубеж. На своем сайте МИД напоминает, что в других странах все еще действуют строгие правила по ограничению перемещения иностранцев, а пересечение границ значительно затруднено.

С 27 апреля открываются предприятия торговли площадью до 2500 м2, если они не находятся в крупных торговых центрах площадью свыше 5000 м2. Возобновляют работу автошколы, спортзалы и фитнес-центры (душевые и раздевалки должны оставаться закрытыми), библиотеки, зоопарки, ботанические и дендрологические сады. Разрешено проведение богослужений, на которых, при соблюдении строгих гигиенических норм, может присутствовать более 15 человек.

11 мая запланировано открытие торговых центров площадью более 2500 м2. При этом посетителя должны будут соблюдать гигиенические правила, такие как ношение медицинских масок. Смогут возобновить работу на открытом воздухе рестораны, пивные, столовые, кафе, бары, имеющие открытые террасы и окно выдачи заказов.

Начнут работу парикмахерские, солярии, массажные, косметические, маникюрные и педикюрные салоны. Откроются музеи и галереи, выставочные залы. Можно будет посещать территории крепостей и замков на открытом воздухе. Также с 11 мая полностью снимаются ограничения на проведение тренировок профессиональных спортсменов.

На утро 27 апреля в стране выявлено 7 188 инфицированных коронавирусом нового типа; 213 человека, зараженных SARS-CoV-2, скончались, 2 186 выздоровели. За 23 апреля в Чехии было выявлено всего 55 ковид-позитивных, что стало самым низким показателем с 14 марта.