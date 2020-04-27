В Чехии открыли вузы для студентов всех курсов

Все школы и высшие учебные заведения в стране были закрыты 11 марта текущего года. Постепенное запланированное смягчение мер по борьбе с коронавирусом, однако, обусловлено и дальнейшим удовлетворительным развитием эпидемиологической ситуации в стране.

«Введенный режим не является возвращением к состоянию на 10 марта, то есть коллективное обучение пока не предусмотрено. Разрешены индивидуальные консультации с преподавателями, работа в лабораториях и практикумы», - сообщил в интервью «Чешскому Радио» министр образования Роберт Плага.

«В то же время, удалось принять закон, регламентирующий работу высших учебных заведений во время действия чрезвычайного положения. Норма во многом развязывает руки ректорам вузов, которые теперь могут самостоятельно принимать решения относительно проведения выпускных и вступительных экзаменов. Узаконена также дистанционная форма экзамена, соответственно, я уверен, что вузы и университеты теперь смогут предпринять все необходимые шаги по обеспечению государственных экзаменов».

Министр Плага далее подтвердил, что в начале июня пройдут вступительные и выпускные экзамены также в средних школах, обучение старшеклассников, однако, останется дистанционным.

Учащиеся начальных школ смогут вернуться за парты с 25 мая.

«Во время обсуждения ситуации с эпидемиологами мы просили сделать исключение также для учеников девятых классов, которым предстоит сдавать экзамены, однако добиться нам этого пока не удалось. Все планы действий исходят из реального развития событий, то есть они могут еще меняться. На данный момент так: начиная с 25 мая, могут – но не обязаны - начать посещать школу учащиеся начальных классов».

Тем не менее, количество детей в классе будет ограничено. В одном кабинете одновременно смогут находиться максимально 15 учеников. Состав группы меняться не будет, главным способом обучения остается дистанционное.

Как далее сообщил Плага, Минобразования к 30 апреля получит подробные инструкции, которыми обязаны будут руководствоваться как учащиеся, так и педагоги. Долгое время, например, велась дискуссия о том, будут ли дети в школе носить защитные маски. По словам Плаги, если ученики будут во время урока сидеть за партой по одному, соблюдая друг от друга дистанцию 2 метра, а в группе по 15 учеников такое реально осуществить, то в таком случае они будут носить маски только во время перемен, в коридорах, а также в других «контактных» ситуациях.