В Чехии начался новый сезон бальных танцев для старшеклассников

«Я сама в молодости посещала курсы танцев, потом танцевала профессионально, поэтому мое отношение к этому занятию – крайне позитивное. Я очень рада, что моя внучка тоже записалась на курсы. Благодаря ей я возвращаюсь в свои 16 лет, это здорово», - делится впечатлениями в пражской Луцерне бабушка одной из кружащих по залу девушек.

«Мне повезло, у меня классный партнер – это, на мой взгляд, на курсах танцев самое главное. В таком случае все дается намного проще, чем когда вы на каждом занятии танцуете с кем-то другим, а уж тем более, если вы друг к другу относитесь без особой симпатии. Именно поэтому мне танцуется хорошо», - рассказывает участница занятий.

Ежегодно на курсы бальных танцев записываются десятки тысяч студентов средних школ, подтверждает профессиональный танцор и президент Союза преподавателей танцев Чешской Республики Иржи Пламинек, который заведует одной из пражских школ уже более тридцати лет.

«Мы говорим о 25 тысячах молодых людей и девушек. В Праге записываются на курсы 40 процентов студентов, другие 40 процентов категорически отказываются. 20 процентов склоняются на ту или иную сторону в зависимости от мнения их друзей, родителей и т.д. В регионах ситуация другая. Чем меньше населенный пункт, тем выше процент тех, кто соблюдает традиции и считает хорошим тоном научиться танцевать. Прага во многих отношениях отличается от всех остальных городов», - объясняет Иржи Пламинек.

Реже других на курсы записываются студенты ПТУ. «Мы пытались делать им поблажки, хотя я не считаю, что это правильно. Например, им разрешалось приходить не в костюме, а просто в рубашке с галстуком и в нарядных брюках. Но даже это не помогло», - рассказывает Йозеф Свобода, который организует курсы танцев в Либерецком крае. И чему же молодых людей на курсах, собственно, учат? Всем видам стандартных бальных танцев.

«Это и вальс, и венский вальс, фокстрот, румба, самба, ча-ча-ча, сальса, джайв. Особо популярен среди молодежи рок-н-ролл. Даже полька, как ни странно, относится к любимым танцам наших студентов. Иногда мы проводим специальные лекции, на которых мы занимаемся, например, зумбой»,- продолжает Йозеф Свобода.

Неотъемлемой составляющей программы курсов остается и знакомство с правилами этикета, рассказывает другой из преподавателей танцев Зденек Хлопчик.

«Конечно, мы со студентами разбираем основные моменты, но специально отведенного урока для правил этикета нет. Полностью стороной обходим поведение за столом. Я считаю, что это дело родителей, воспитать своих детей как следует».

Но за дресс-кодом, или формой одежды, школы танцев следят строго. Также как и за тем, чтобы молодые люди не жевали жвачку и т.д.

«Дам мы заранее предупреждаем о том, что они должны явиться в зал в соответствующем наряде, то есть в коктейльном платье длиной до колена или ниже. Мы уже не настаиваем на белых перчатках, хотя большинство танцующих пар со временем сами приходят к тому, что это практичный аксессуар, так как люди держатся за руки и естественно во время танцев потеют».

Изрядно попотеть могут и родители, оплачивая курсы. Самый дешевый обходится в 2000 крон, в Праге цена обычно достигает 4000 крон, в зависимости от количества занятий.