В Чехии грядет подорожание крепкого алкоголя

По подсчетам правительства, увеличение налогов позволит пополнить государственную казну в одном только будущем году на 10 миллиардов крон. Глава Минфина Алена Шиллерова приводит и другие аргументы: дешевый алкоголь становится слишком доступным для покупателей. Зарплаты растут, а налоговая ставка на спиртное до сих пор оставалась на уровне 2010 года.

Таким образом, литр чистого спирта подорожает на 37,5 кроны и составит 322,5 кроны. Даже после увеличения ставки, налог останется чуть меньше, чем в соседней Германии и Польше, но выше чем в Австрии и Словакии.

«Одна поллитровая бутылка 40% алкоголя подорожает - включая НДС - на 9, 1 кроны», - подсчитал Владимир Даребник, исполнительный директор Союза производителей и импортеров спиртной продукции.

Потребительский налог на пиво останется на прежнем уровне, винная продукция данным видом налога не облагается.

По словам Вацлава Коуколичка, пресс-секретаря сети универмагов Tesco, продажи спиртного растут, прежде всего, в ноябре и декабре.

«Так как крепкие спиртные напитки стали чаще включать в скидочные акции, объем продаж алкоголя растет из года в год. Большинство покупателей приобретает его как раз по скидке - полную цену платят только те, кто забегают в магазин, чтобы купить бутылку кому-то в подарок», - рассказывает Коуколичек.

«Наиболее популярными среди покупателей Чехии остаются разные сорта рома, водки, виски, ликеры на травах. Спрос на яичные и прочие кремовые ликеры, вне зависимости от того, произведены ли они в Чехии или за рубежом, наоборот, снижается», - говорит пресс-секретарь компании Ahold Иржи Маречек.

В настоящее время все еще можно купить бутылку чешского «туземского рома» менее чем за 80 крон. Кстати, 67 крон из этой суммы отчисляется государству в виде потребительского налога и НДС, сообщает «Чешское Радио».

По результатам последнего исследования Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) на эту тему, среднестатистический чех ежегодно выпивает более 11,5 литра чистого алкоголя. Чехия, таким образом, занимает по этому параметру в мировом рейтинге четвертое место. Больше чехов, согласно OECD, пьют французы, австрийцы и литовцы, на которых приходится 12,3 литра чистого спирта на душу населения.

Как уже было сказано, подорожают также сигареты и табачные изделия - в среднем на 10 процентов, то есть на 13 крон. Налог на доход от операций по выпуску и проведению лотерей увеличится с 23 до 35 процентов, а выигрыш, превышающий один миллион крон, будет впредь облагаться 15 процентным налогом.

По данным за прошлый год, за счет налога на спиртные напитки, содержащие высокий процент алкоголя, бюджет государства пополнился на 8 миллиардов крон. С сигарет государство получило 60 миллиард, а с азартных игр – практически десять миллиардов крон.