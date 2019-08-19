В Чехии достали из-под сукна дело афганца, не пережившего «тактический допрос»,

22 октября 2018 г. служащий афганской армии Вахидулла Хан открыл огонь по автомобилю с чешскими военнослужащими на базе в Афганистане. В результате погиб военный кинолог Томаш Прохазка, еще двое получили ранения. Хана арестовали афганские военные, после чего он был помещен в тюремную камеру на военной базе, где его допросили представители сил Чехии, а потом США. Афганские власти утверждают, что после этого военный не мог самостоятельно передвигаться. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Прозвучало слово «пытки».

«Чешское Радио» отмечает существование определенного «информационного эмбарго» – расследование этого случая затрагивает высшие эшелоны Чешской армии. Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал предположение о причастности чешских военных к смерти Хана «заведомой дезинформацией».

В ноябре 2018 года главы Минобороны и Генштаба Армии Чехии сообщили, что все события, связанные с гибелью Томаша Прохазки, а также Вахидуллы Хана, «тщательно расследуются в обычном порядке, как это происходит в армии любого демократического государства», однако ничего конкретного не сообщалось. Теперь стало известно, что в отношении четырех чешских военнослужащих в настоящий момент выдвинуто обвинение в «недонесении о совершении преступных действий».

«Мы не позволим безнаказанно убивать чешских военных»

Кинолог Прохазка стал четвертым чешским военных, погибшим в 2018 году в Афганистане. В августе армия уже потеряла троих при самоподрыве террориста-смертника. Тогда начальник Генштаба чешской армии Алеш Опата заявил, что командование намерено найти в Афганистане организаторов убийства. «Нас интересует, кто сконструировал эту бомбу, кто нашел террориста-смертника и кто руководил этим нападением. Для нас принципиально, чтобы никто безнаказанно не убивал чешских солдат в Афганистане», – подчеркнул генерал. Теперь это заявление трактуется в свете гибели афганца после допроса с пристрастием, на котором присутствовали и чешские военнослужащие.

Непосредственно после нападения на кинолога Прохазку афганские власти назвали Хана, служившего в рядах афганской армии, тайным приверженцем движения Талибан, однако семья молодого человека это категорически отрицает и не верит, что это стрелял Вахидулла. По данным New York Times, атака Хана могла быть местью за гибель своего родственника, ранее погибшего в перестрелке.

В интервью «Чешскому Радио» результатами собственного журналистского расследования поделился Ярослав Спурны, сотрудник журнала Respekt: «Насколько мне известно, Вахидулла Хан, который предположительно стрелял в Томаша Прохазку, пришел к своему командиру, передал ему оружие со словами: "Я только что убил американца". Его арестовали, сняли с него форму, переодели в гражданское, и только потом выяснилось, что застрелен был не американец, а чех. В такой ситуации представители сил союзников имеют право допросить предполагаемого террориста».

Кровь на стенах и потолке комнаты для допросов

Речь идет о так называемом «тактическом допросе», уточняет журналист. В целом, западные силы, дислоцированные в Афганистане, согласно договоренности, не имеют право проводить расследование, выносить приговор или самостоятельно карать преступников – будь то военные или террористы из числа гражданских лиц. «Тактические допросы» проводятся с целью выяснить, не готовится ли еще одно нападение, и не связан ли нападавший с кем-то еще. Хан был передан чешской стороне для проведения подобного допроса, который проходил в небольшой комнате.

«В чешской армии существует правило обязательного ведения протокола подобного тактического допроса. Однако никакой записи о допросе Вахидулла Хана чешскими военными не существует. Он потерялся, и мы не знаем, велся ли протокол вообще. Из различных источников мне известно, что показания чешских военных о том, как проводился этот допрос, существенно отличались один от другого», – рассказывает Ярослав Спурны.

После чехов в комнату для допросов зашли американцы, которые тоже в течение двух часов вели «тактический допрос», а затем вернули его чехам. Через час за Ханом приехали афганские военные. «Из показаний чешских военных следует, что когда Хана передавали афганской стороне, он шел самостоятельно», – уточняет журналист.

Американцы, которые на следующий же день провели следственные действия на месте, обнаружили кровь Хана на нескольких местах в комнате для допросов, включая стены и потолок.

Чехи факт избиения отрицают. Кто пытал задержанного – чехи, американцы или те и другие, остается под вопросом, однако у афганской стороны такой возможности не было, отмечает журналист, который напоминает, что прибывшая из чешского Генштаба комиссия проводила расследование очень поверхностно – не была осмотрена комната и были приняты на веру показания, что задержанный при передаче афганской стороне передвигался самостоятельно, после чего участие чешских военных в гибели задержанного было исключено.

Вскоре, однако, New York Times публикует медицинское заключение, что 19-летний Вахидулла Хан скончался от травм, несовместимых с жизнью.

Фамилии спецназовцев разглашению не подлежат

Ярослав Спурны объясняет, что ход делу был дан после обращения к чешской военной полиции американской стороны: в США пришли к выводу, что в смерти афганца виновны чехи. После чего, в мае 2019 г., спустя полгода после событий, в Чехии начинают собственное реальное расследование. «С большой долей вероятности мы никогда точно не узнаем, кто именно и в какой степени участвовал в убийстве Вахидулла Хана», – считает Ярослав Спурны.

Конкретные имена чешских военных, проводивших допрос, по мнению журналиста, в ближайшее время опубликованы не будут. Долгое время спецподразделение, база которого находится в городе Простеёв, относилось к военной разведке и лишь недавно перешла в ведение Генштаба.

«Если это военные, часть из которых 10–12 лет назад участвовала в военных действиях, то необходимо защищать членов их семей. Если не будет доказано, что они действительно ответственны за смерть Хана, их имена не будут преданы огласке, и, возможно, мы узнаем их только на суде, – если они это сделали», – считает журналист.

В настоящее время воинская полиция, ссылаясь на тайну следствия, отказывается давать какие-либо комментарии. «Чешское Радио» отмечает, что командование должны были знать об обстоятельствах дела сразу после лучившегося. Как сообщает издание Ekonomický deník, среди тех, кому предъявлено обвинение в утаивании преступных действий, оказался командующий спецподразделениями генерал Павел Коларж. Никто из подозреваемых не взят под стражу, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Алеш Цимбала. Генштаб отказывается отвечать на вопрос, отстранены ли они от службы.

Министр обороны Любомир Метнар отрицал какую-либо вину чешских военных. «Я верю в их профессионализм», – подчеркивает министр и сейчас. При этом глава Минобороны не отрицает необходимость наказания: «Если будет доказано, что чешские военные нарушили международное право, это будет иметь последствия».