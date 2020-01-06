В Чехии будут менять избирательный закон

В последний раз голосующие смогут воспользоваться возможностью выбора, явиться ли им на избирательный участок в пятницу или в первой половине дня субботы, осенью текущего года, когда в стране состоятся выборы в Сенат и краевые администрации.

Как показал блиц-опрос агентства Median для «Чешского Радио», идею проведения выборов в течение одного дня поддерживает 58 процентов граждан Чехии. Треть опрошенных заявила, что их больше устраивает двухдневная система.

«Количество часов, в течение которых избирательные участки будут открытыми, остается прежним. В отличие от действующей системы, новым законом предусмотрена возможность получения открепительного талона в любом населенном пункте Чешской Республики, возможность предварительного голосования в районной администрации, а также голосования по почте», - говорит замминистра внутренних дел Петр Млсна.

«На мой взгляд, лучше голосовать два дня. Если я не успеваю забежать на избирательный участок во второй половине дня пятницы, то могу сделать это в субботу. Мне кажется, двухдневное голосование положительно сказывается и на явке избирателей», - делится мнением пражанка Алжбета.

Большинство чехов, ратующих за однодневные выборы, предпочитают, чтобы выборным днем стала суббота.

«50 % респондентов назвали субботу, 7 % - воскресенье, а 43 % хотели бы голосовать в будний день», - сообщил по результатам опроса Пршемысл Чех, директор агентства Median.

Решение, в какой день будут в Чехии открываться избирательные участки, остается за депутатами. Проект нового избирательного закона поддерживают все парламентские партии, в том числе и оппозиционные. Обсуждаются лишь отдельные моменты.

«Есть люди, которые работают посменно по 12 часов. Важно проследить за тем, чтобы и они могли принять участие в выборах», - предупредил председатель коммунистов Войтех Филип.

Глава партии TOP 09 Маркета Пекарова-Адамова намерена проследить за тем, чтобы выборы стали комфортнее для тех, кто во время голосования находится за рубежом.

«Главное – это дать избирателям возможность голосовать предварительно или отправить избирательный бюллетень по почте. Это облегчит жизнь тем, кто проживают за рубежом или находятся во время выборов в отпуске», - заявила Пекарова-Адамова.

Подобного мнения придерживаются также христианские демократы и партия STAN. Проект, подготовленный социал-демократическим министром Яном Гамачеком, поддерживает также движение ANO.

«Лично я бы предпочел австрийскую модель, когда выборы проходят в воскресенье. Это - день, когда у людей чаще всего бывает свободное время», - заявил председатель Палаты депутатов от ANO Радек Вондрачек.

Агентство Median узнавало также предпочтения чехов относительно президентских выборов. Результаты опроса показали, что прямой способ голосования всеми избирателями поддерживают 72 % респондентов, среди приверженцев движения ANO и компартии результат достигает 86 процентов.

