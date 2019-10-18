В Чехии 24 тысячи бездомных, половина из них постоянно ночует на улице

Адама Шуру из Диаконии Чешской евангелической церкви результаты переписи не удивили: «Например, только наша Диакония в 2018 году оказала помощь 400 матерям с детьми, которые оказались без крыши над головой. При этом мы лишь одна из целого ряда организаций, которые занимаются проблемой бездомных. Поэтому результаты проведенного исследования нас вовсе не удивили».

Половина граждан, оказавшихся без крыши над головой, проживают на улице или пользуются услугами ночлежек. Часть нуждающихся граждан находят временное пристанище в приютах-убежищах.

Подобного рода помощь оказывает также и Диакония Чешской евангелической церкви.

– «У нас есть один приют для мужчин, а все остальное предназначено матерям с детьми. Согласно действующему законодательству, конкретный человек может проживать в одном приюте только год. Часто происходит так, что по истечении срока наш жилец переходит в другой приют иной организации, а потом вновь к нам возвращается. Что, конечно, далеко от идеала. Проживающих в наших приютах матерей-одиночек мы стремимся мотивировать к тому, чтобы они самостоятельно нашли для себя жилье».

Приюты-убежища предназначены для временного проживания граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, без заработка и без крыши над головой. Комфорт проживания в таких домах, по словам Адама Шуры, базовый. Пребывание в приюте-убежище дает возможность попытаться разобраться с накопившимися проблемами. Мать-одиночка, например, может спокойно оформить получение социальных пособий, постараться найти работу – то есть стабилизировать свою ситуацию. Подспорьем является и стоимость проживания в приюте.

– «Естественно, что разница между арендной платой за съемное – коммерческое жилье астрономическая. В приютах мы говорим о символической сумме, имеющей мотивирующий характер. Приюты-убежища предназначены для оказания гражданам экстренной помощи, а не для получения прибыли».

Одной из важнейших работ, осуществляемых благотворительными организациями, помогающими гражданам без крыши над головой, является также профилактика.

– «Мы работаем также и с людьми, относящимся к группе риска, то есть находящимся в условиях угрозы бедности и потери жилья. Для этого нами созданы специальные социальные клубы для детей, которые не посещают кружков, лишены активной опеки родителей и их главным развлечением, местом, где они проводят большую часть своего свободного времени, является просто улица. Мы стремимся научить их основным правилам жизни и сосуществования с окружением, мотивируем, чтобы они окончили школу или ремесленное училище. В некоторых случаях нам удается посредством таких социальных клубов довести детей до экзаменов на аттестат зрелости и устройства на работу. Тогда у нас появляется повод для настоящей радости», – говорит Адама Шура из Диаконии Чешской евангелической церкви.