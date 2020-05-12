В чешской столице открылся фестиваль «Пражская весна» – впервые онлайн

«Никогда еще "Пражская весна" не была к вам так близко!» – под таким девизом 12 мая 2020 года открылся 75-й сезон фестиваля Pražské jaro. Знаменитый музыкальный смотр проходит в формате интернет-трансляций, которые можно бесплатно смотреть на сайте фестиваля. Некоторые концерты включены в программу «Чешского Радио» и «Чешского телевидения». За рубежом выступления музыкантов представляют посольства Чешской Республики и Чешские центры.
11 концертов будет транслироваться в прямом эфире из пяти пражских концертных залов и одного зала в Брно.
Фестиваль традиционно начинается 12 мая, в день кончины чешского композитора Бедржиха Сметаны. Вместо традиционного исполнения симфонической поэмы Сметаны «Моя родина» в Пантеоне пражской крепости Вышеград, где покоится прах музыканта, пройдет праздничный онлайн концерт, посвященный 75-летию фестиваля. Прозвучит специальная поздравительная песня, сочиненная композитором Петром Вайсаром к юбилею «Пражской весны». Программу с крыши дворца Рудольфинум в Праге будет вести музыкант и режиссер Ондржей Гавелка.
В формате онлайн трансляции со своими пожеланиями фестивалю выступят такие звезды как меццо-сопрано Бернарда Финкова и Дагмар Пецкова, пианисты Гаррик Олссон и Мирослав Секера, квартет им. Пражака и Epoque Quartet.
Международный фестиваль «Пражская весна» – Pražské jaro 12 мая – 4 июня 2020 г. www.festival.cz
В программу фестиваля включены записи легендарных концертов прошлых лет. 16 мая зрители могут вспомнить дебют выдающегося норвежского пианиста Лейфа Ове Андснеса, состоявшийся в 1993 г. в зале Дворжака дворца Рудольфинум.
Не смог из-за эпидемии прибыть на фестиваль британский пианист венгерского происхождения сэр Андраш Шифф. О его творчестве напомнит запись исполнения музыкантом в Праге в 2008 году в сопровождении Budapest Festival оркестра фортепианного концерта Антонина Дворжака.
Накануне закрытия фестиваля зрители смогут увидеть настоящую жемчужину «Пражской весны» – исполнение в 1990 году «Оды к радости» Бетховена Чешским филармоническим оркестром под управлением Леонарда Бернстайна.
Фестиваль появился как символ мира в 1946-м, когда Прага и вся Чехословакия отмечала первую годовщину окончания войны, а музыкальное сообщество праздновало 50-летие основания Чешской филармонии, и пражский форум стал той площадкой, где свое искусство представляли страны-союзницы. C 1947 года в рамках фестиваля проводится конкурс молодых музыкантов, лауреатом которого стал в 1950 году Мстислав Ростропович. На фестивале выступали Леонард Бернстайн, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер и многие другие всемирно известные музыканты.
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