В чешской столице открылся фестиваль «Пражская весна» – впервые онлайн

11 концертов будет транслироваться в прямом эфире из пяти пражских концертных залов и одного зала в Брно.

Фестиваль традиционно начинается 12 мая, в день кончины чешского композитора Бедржиха Сметаны. Вместо традиционного исполнения симфонической поэмы Сметаны «Моя родина» в Пантеоне пражской крепости Вышеград, где покоится прах музыканта, пройдет праздничный онлайн концерт, посвященный 75-летию фестиваля. Прозвучит специальная поздравительная песня, сочиненная композитором Петром Вайсаром к юбилею «Пражской весны». Программу с крыши дворца Рудольфинум в Праге будет вести музыкант и режиссер Ондржей Гавелка.

В формате онлайн трансляции со своими пожеланиями фестивалю выступят такие звезды как меццо-сопрано Бернарда Финкова и Дагмар Пецкова, пианисты Гаррик Олссон и Мирослав Секера, квартет им. Пражака и Epoque Quartet.

Международный фестиваль «Пражская весна» – Pražské jaro 12 мая – 4 июня 2020 г. www.festival.cz

В программу фестиваля включены записи легендарных концертов прошлых лет. 16 мая зрители могут вспомнить дебют выдающегося норвежского пианиста Лейфа Ове Андснеса, состоявшийся в 1993 г. в зале Дворжака дворца Рудольфинум.

Не смог из-за эпидемии прибыть на фестиваль британский пианист венгерского происхождения сэр Андраш Шифф. О его творчестве напомнит запись исполнения музыкантом в Праге в 2008 году в сопровождении Budapest Festival оркестра фортепианного концерта Антонина Дворжака.

Накануне закрытия фестиваля зрители смогут увидеть настоящую жемчужину «Пражской весны» – исполнение в 1990 году «Оды к радости» Бетховена Чешским филармоническим оркестром под управлением Леонарда Бернстайна.

Фестиваль появился как символ мира в 1946-м, когда Прага и вся Чехословакия отмечала первую годовщину окончания войны, а музыкальное сообщество праздновало 50-летие основания Чешской филармонии, и пражский форум стал той площадкой, где свое искусство представляли страны-союзницы. C 1947 года в рамках фестиваля проводится конкурс молодых музыкантов, лауреатом которого стал в 1950 году Мстислав Ростропович. На фестивале выступали Леонард Бернстайн, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер и многие другие всемирно известные музыканты.