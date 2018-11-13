ÚSTR: В Праге вручили медали за мужественную гражданскую позицию

Советский диссидент, а ныне российский правозащитник, Подрабинек в 70-е годы прошлого века начал открыто указывать на случаи политического злоупотребления психиатрией и написал на эту тему книгу «Карательная медицина». Отказавшись в принудительном порядке эмигрировать из СССР, был за свою деятельность дважды приговорен к лишению свободы: 5 лет он провел в ссылке в Северо-Восточной Сибири, а 3,5 года в исправительно-трудовой колонии. В 1989 стал инициатором создания и одним из соучредителей Независимой психиатрической ассоциации России.

Александр Подрабинек во время получения медали в Праге выразил опасения «в связи с возвратом к тоталитаризму в современной России». «Как против этого бороться, никто толком не знает. Опасаюсь, что бойцы против тоталитаризма в ближайшее время без работы не останутся. Эту чуму современности нужно искоренять», - заявил Подрабинек в зале Валленштейнского дворца.

Памятную медаль получили также болгары Александр Димитров, Эдуард Генов и Валентин Радев. Студенты софийского университета в 1968 году открыто протестовали против оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора, за что были приговорены к лишению свободы сроком от двух до пяти лет.

«Мы направляем наши усилия на то, чтобы эти люди не оставались безымянными. Это не только случай болгарских студентов. Наш Институт в последние годы напомнил о протестах в Польше, Украине, Беларуси и других государствах. То, что известно историкам, малознакомо широкой общественности», - объяснил «Чешскому Радио» директор Института по изучению тоталитарных режимов Зденек Газдра.

Кроме зарубежных лауреатов премии получили также чехи. Например, Гелена Стеблова, которая во время Второй мировой войны за помощь, оказанную партизанам, расплатилась свободой и была отправлена в концлагерь Равенсбрюк. По состоянию здоровья на церемонии отсутствовал 98-летний Бернард Папанек, ветеран сражений в Тобруке и Дюнкерке.

За мужественную гражданскую позицию была медаль вручена Зденеку Мандрголецу, который был обвинен в измене родине и приговорен к 6,5 годам принудительных работ в урановых рудниках в Яхимове. «Ожидай хорошее, но будь готов к плохому», - поделился Мандрголец посредством внука своим жизненным кредо.

Премии была удостоена также подписант «Хартии 77» Даня Горакова, за мужественную гражданскую позицию как во время нацистской оккупации, так и коммунизма. Горакова в 70-е годы прошлого века вместе с Вацлавом Гавелом организовала самиздат.

«Трудно себе представить всю ситуацию тем, кто в ней не находился. Во время обысков наших квартир у нас отнимали печатные машинки, а без них мы не могли работать. Нужно было найти женщин, которые готовы были на свой страх и риск перепечатывать у себя дома тексты запрещенных авторов. Это было очень не просто, но игра стоила свеч», - рассказала редактору «Чешского Радио» Даня Горакова.

Посмертно получил медаль также Иван Кожишек, один из самых ярких представителей антикоммунистического противостояния в северной Чехии.

За «особый вклад в отражение новейшей истории» были в этом году награждены основатель общества «Память» Мирослав Касачек, документалист Кристина Влахова, а также Зденек Прохазка, занимающийся темой исчезнувших деревень в чешских приграничных регионах.

