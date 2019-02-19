Устоять или не устоять пражскому «Трансгазу»? Мэрия хочет выкупить здание у словацкого миллиардера

«Брутализм в архитектуре возник в Западной Европе и в США в 50-е гг. прошлого века, а его пик приходится на 60-е. Само понятие исходит от французского слова brut (в знач. грубый, суровый, необработанный) или английского brutal. Архитекторы экспонировали материалы в их естественном виде, используя при этом сталь, необработанный бетон. Подчеркивалась массивность форм и конструкций», - объясняет историк архитектуры Зденек Лукеш.

Начало конца комплекса отсчитывается с момента, когда министерство культуры, несмотря на многочисленные протесты специалистов-архитекторов, отказало присвоить комплексу статус охраняемого памятника архитектуры. Все три здания смонтированы с использованием стальных балок и труб, являющихся элементами фасадов.

«Спасти такие здания требует много усилий и финансовых вложений, так как они проектировались в эпоху дешевого сырья. Энергосберегающими их, прямо скажем, не назовешь. Если их включить в список охраняемых памятников архитектуры, то предполагается, что «охрана» будет стоить немалых денег, и не каждый инвестор на такое готов», - продолжает Зденек Лукеш.

Инвестиционная компания HB Reavis, принадлежащая словацкому миллиардеру Ивану Хренку, приобрела комплекс, расположенный по одному из лучших пражских адресов, в 2015 году с целью снести здание. Получивши в 2016 уведомление о том, что здание памятником архитектуры не является, инвестор запросил у властей разрешения на снос комплекса.

Владелец сначала утверждал, что на месте «Трансгаза» построит новый административный центр, позднее было озвучено намерение стройплощадку продать. Именно за эту возможность власти Праги и уцепились. По словам Петра Земана, председателя городского комитета по землепользованию и застройке, в настоящее время обсуждаются сразу несколько вариантов, в том числе и приобретение здания самой столицей.

Согласно планам, разборка начнется в середине марта, а продлится десять месяцев. Первыми должны исчезнут доминантные составляющие комплекса – два многоэтажных здания, затем «диспетчерская». Рабочие уже обогнали здания забором, скоро фасады скроются за строительными лесами, брезентом, водяными завесами.

Одним из архитекторов «Трансгаза» является и Вацлав Аулицки.

«Как я себя чувствую? Как будто потерял собственное дитя. Лично для меня это - трагедия», - поделился с «Чешским Радио» архитектор.

Слегка другого мнения придерживается историк искусства Зденек Лукеш.

«Архитектура в стиле брутализма была зачастую «груба» и к своему окружению. В середине прошлого века архитекторы были убеждены в том, что они могут построить что угодно и где угодно. Проекты часто не брали во внимание параметры районов, в которых они возводились. Примером могут послужить здание бывшего Национального собрания ЧССР или «Новая сцена» Национального театра. К постройкам в стиле брутализм можно отнести также отель InterContinental и Баррандовский мост», - заключает Зденек Лукеш.