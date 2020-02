Ушел Иван Крал – рок-музыкант, автор музыки к хиту Патти Смит Dancing Barefoot

Мультиинструменталист, игравший вместе с Игги Попом, Патти Смит, а также Дэвидом Боуи завершил свой жизненный путь, проиграв раковому заболеванию, в 71 год. В США Иван Крал иммигрировал в шестидесятых годах прошлого века. В 1990-х, после того как на его родине перестали властвовать коммунисты, Иван Крал вновь начал приезжать в Чехию, где занялся продюсерской и концертной деятельностью. На родине у Ивана Крала вышло несколько сольных альбомов, а в качестве продюсера он, например, выпускал диски группы Lucie и певицы Анеты Лангеровой.

Хит конца 1970-х годов Dancing Barefoot, который журналом Rolling Stone был включен в список 500 лучших песен всех времен, исполнялся в 70-и разных вариантах, кроме Патти Смит его пели также группа Pearl Jam и Джонни Депп.

«Эту музыку я написал в Чехии, когда мне было всего 16 лет. И эта мелодия всегда лежала у меня в кармане. Когда мы завершали запись альбома Wave, нам не хватало еще одной песни. Тогда я вытащил кассету с записью своей темы. Слова к песне написала Патти Смит. Эта был рассказ о ее любовнике, муже», – вспоминал три года назад в эфире «Чешского Радио – Радиожурнал» Иван Крал.

А вот так Иван Крал вспоминал на встречу с Игги Попом, с которым он записал два диска: «Прихожу домой, а у меня в комнате сидит голый мужик. Сначала мне показалось, что он занимается йогой. Потом он встает и говорит: «Я Игги Поп, буду продюсером вашей пластинки». Он был сумасшедшим, что касается наркотиков и спиртного. Мне всегда этого было жаль. Я говорил, что ему ничего этого не надо, что он оригинал сам по себе, все у него есть внутри. Потом он опять поменялся, когда дернул рюмку – это был Игги. Но, когда он был трезвый, то был замечательный. Игги еще больший экстраверт, чем я, но это было хорошо».

В Чехии самым успешным альбомом Ивана Крала стал диск «Ностальгия» 1995 года, включающий хит Winner Takes All. В 2011 году музыкант выпустил двойной альбом, получивший название Best Of. Кроме группы Lucie и певицы Анеты Лангеровой Иван Крал также сотрудничал с группами Garáž, Mňága a Žďorp, исполнителями Янеком Ледецким, Миро Жбирка, Иржи Сухи.

Последними чешскими альбомами музыканта стали Always (2014) и вышедший в позапрошлом году диск Colors.