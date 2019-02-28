Уполномоченный по правам человека – связной между НКО и правительством

На протяжении многих лет – с середины 2002 до середины 2004 г., с 2007 до марта 2010 г., а также с 2014 по 2017 год, состав чешского кабинета не обходился без вице-премьера, а потом и отдельного министра по правам человека. Хотя речь и шла о так называемой «функции без портфеля», то есть у ответственного чиновника не было полноценного аппарата и ведомственного здания, но он находился в прямом контакте с членами кабинета, так как попросту участвовал во всех рабочих заседаниях. В те периоды, когда министерский правозащитный пост главой кабинета не предусматривался, в Доме правительства работал специальный уполномоченный.

В настоящий момент Чехия, по сути, хоть и временно, вовсе осталась без такового. Официальный уполномоченный подал в отставку, и всеми делами с конца марта 2019 года будет заведовать исполняющий обязанности чиновник, которого, однако, еще предстоит выбрать по конкурсу. Кто станет полноценным правительственным ответственным за курирование сферы защиты прав человека ныне можно только гадать.

Если замена не будет найдена достаточно быстро, неправительственным организациям придется решать множество проблем исключительно собственными силами. В число таких острых вопросов, например, входят и возможности расширения финансирования.

«В прошлом в Чехии на финансирование программ поддержки равноправия женщин и мужчин отпускалось 5, а потом и 7 миллионов крон (192 000 – 269 000 евро). В настоящее же время бюджет был сокращен до 2 млн крон (77 тысяч евро). Это значительно ограничивает деятельность. Неправительственные организации в этом вопросе лишены возможности оказывать эффективную помощь,» – комментирует Гана Стелзерова, директор организации Чешское женское лобби. «– Мы надеемся, что функция уполномоченного будет сохранена. Этот чиновник, например, собирает необходимые бумаги для премьера, когда речь идет о проблемах, обсуждаемых на уровне кабинета министров. Я не могу себе представить, чтобы в условиях отсутствия министра по правам человека у нас исчезнет и позиция уполномоченного.»

Одновременно высказывается также мнение, что отдельный правозащитный министр или уполномоченный Чехии вовсе не нужен. Достаточно омбудсмена.

«Собственно говоря, каждый министр тем или иным способом с проблемой защиты прав человека соприкасается. Эта тема входит в круг его обязанностей. У нас нет каких-то вопиющих примеров нарушений, поэтому в отдельном профильном министре мы не нуждаемся. Наоборот, результатом некоторых административных шагов, преследующих цель укрепить соблюдение прав человека, стало внедрение абсолютно лишних мер. Здесь можно вспомнить ситуацию с цыганским национальным меньшинством», – считает сенатор от христианских демократов и гетман Злинсткого края Иржи Чунек, прославившийся в свое время строительством контейнерных домов для малоимущих цыган.

С сенатором не согласен Давид Беняк, директор правительственного Агентства по вопросам социальной интеграции: «Ситуация в Чехии не столь хороша, как хотелось бы. Можно вспомнить целый ряд случаев нарушения прав человека. Очень хорошо, когда есть ответственное лицо, которое выявляет случаи нарушения и борется за исправление допущенных ошибок».

Давид Беняк напоминает о том, что правительство Чехии периодически получает письма из органов ЕС, которые содержат вопросы, связанные с правозащитной сферой.