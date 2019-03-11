Уникальное изобретение чешской лаборатории - симуляция бокового удара без повреждения кузова

Эва Туречкова
11-03-2019
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Чешские и испанские ученые создали новую уникальную лабораторию по симуляции бокового удара во время автомобильной аварии и тестированию его воздействия как на элементы интерьера салона, так и находящихся внутри пассажиров.

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Фото: TÜV SÜD CzechФото: TÜV SÜD Czech «Разработать прототип нового автомобиля, смонтировать его, а затем подвергнуть боковому удару, чтобы получить один единственный набор необходимых вам данных – это очень трудоемкий, а, главное, очень дорогостоящий процесс», - объясняет Мартин Шкопек из лаборатории DYCOT, которая способна симулировать удар без необходимости повреждения кузова автомобиля.

«Это - действительно уникальное оборудование. Во всем мире работают не более пяти, десяти подобных систем, причем ни одна из них по точности измерений не может сравниться с нашей», - продолжает Шкопек.

Лаборатория, принадлежавшая компании TÜV SÜD, была создана в Бездечине недалеко города Млада-Болеслав, а ее оснащение является результатом двухгодичного старания ряда чешских и испанских экспертов.

Фото: TÜV SÜD CzechФото: TÜV SÜD Czech «Наше преимущество заключается в том, что во время испытаний нам не нужно из-за каждого удара менять весь кузов. Его можно использовать по 10, 20 раз, меняя лишь отдельные компоненты интерьера салона, чтобы понять, которые из них обладают необходимыми заказчику свойствами», - продолжает специалист.

Поршень оборудования способен создать давление до 2,5 МН. Тем самым, на расстоянии всего полутора метров можно достичь ускорения кузова тестируемого автомобиля до 100 км/ч. Систему обслуживают от пяти до восьми механиков, которые отвечают за смену тестируемых компонентов; далее в лаборатории работают техники, занимающиеся непосредственно измерениями и сбором данных, которые впоследствии пригодятся заказчику.

«Мы можем измерить силы, действующие на ремни безопасности, давление в подушках безопасности, сдвиги, ускорение в отдельных точках кузова или сиденья», - перечисляет заведующий лабораторией.

Фото: TÜV SÜD CzechФото: TÜV SÜD Czech «На более высоких скоростях тестируют, например, действие системы экстренного вызова e Сall, которая в случае аварии сам способна вызвать службу спасения». Симулированные краш-тесты проводятся также с использованием манекенов, представляющих пассажиров.

«Внутри манекена находятся электронные датчики, которые снимают скорость удара и оказываемое на него давление в разных точках», - объясняет Радек Фабиан, техник Kiestler, компании - производителя оборудования.

«Самый сложный процесс - установление манекена в автомобиле. Координаты даны с точностью до миллиметра», - заключает Мартин Шкопек из лаборатории DYCOT.

Эва Туречкова
11-03-2019
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