Уникальная станция в Градце Кралове сохраняет жизнь земноводным

По словам руководителя и основателя станции Романа Розинка, станция не имеет аналогов.

«Наша станция определённо является уникальной в Европе, причём в Брюсселе полагают, что она является также единственной в своём роде во всём мире. На территории станции живут все виды чешских земноводных и пресмыкающихся, некоторые виды рыб, ракообразных, двустворчатых моллюсков и даже растений. Станция эта уникальна ещё и тем, что располагается на открытом воздухе, так что животные, получается, обитают в условиях, имитирующих естественную для них среду».

Данная герпетологическая станция была основана в 2004 году компанией NaturaServis. Она служит центром для исследования различных видов пресмыкающихся, земноводных, беспозвоночных и ряда видов растений. Кроме того, местные специалисты занимаются разведением животных, которые находятся под угрозой исчезновения.

Работа на станции ведётся сразу в нескольких направлениях.

Первое и основное из них – устройство водоёмов для временного содержания представителей фауны.

«Мы держим здесь животных по причине того, что в естественной среде им что-либо угрожает: ликвидация биотопа ввиду строительства, авария, иссушение водоёма и так далее. Содержание животных на станции создаёт временной резерв для решения проблемы. Мы отлавливаем животных в природе и помещаем в водоёмы-резервуары, где сохраняется генетическая чистота вида – иными словами, следим, чтобы жаба из района Соколов не оказалась в одном месте с жабой из ареала Градец Кралове. Пока животные находятся здесь, мы стараемся устранить тот негативный фактор, который влияет на естественную среду их обитания. Если это сделать не получается, то мы ведём поиск нового биотопа или создаём абсолютно новый».

Второй округ задач заключает в себя перевозку представителей фауны из небезопасных мест во временные водоёмы на станции с последующим целевым перемещением их в природную среду: таким образом, производится пополнение или восстановление численности популяции того или иного вида в характерных именно для него (сейчас или когда-то) местах обитания.

Важным направлением является также программа по долговременному разведению и размножению различных видов земноводных или пресмыкающихся. Благодаря тому, что на станции исключено влияние на популяцию негативных факторов, таких, как угроза от хищников или иссушение водоёмов, процессом разведения можно управлять, проводить эксперименты и добиваться нужных результатов.

Герпетологическая станция в Градце Кралове выполняет также образовательную функцию: все, кому интересна живая природа, могут узнать интересные подробности о мире земноводной фауны на тематических лекциях и беседах со специалистами, а также увидеть необычных животных своими глазами.

Учёные станции тесно сотрудничают с коллегами из Германии, Австрии, Италии и Великобритании. Так, по заказу немецкого министерства окружающей среды на чешской станции осуществили проект по защите находящегося под угрозой вида Triturus helveticus. В обычной жизни мы называем это земноводное тритоном.

В списке успехов чешских герпетологов – проект по защите земноводных и ракообразных при сотрудничестве с французской фирмой BOUYGUES, проект по защите черепах в Италии, осуществлённый при поддержке Европейского центра CARAPAX, и другие.