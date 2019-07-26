Украинцы и россияне в полицейских сводках по ОПГ и нелегальной миграции

Центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) считает новой формой угрозы безопасности возвращение в русскоязычной среде такого явления как рэкет. «Эта преступная деятельность характерна, прежде всего, для лиц с украинским гражданством, чьими жертвами становятся их земляки, занимающиеся бизнесом в Чешской Республике», – указано в тексте доклада.

Вновь появилась отработанная на постсоветском пространстве схема «крышевания», когда предпринимателю предлагается «платить за защиту», а в случае отказа расправой угрожают и ему, и его родственникам в Украине, сообщает Центр по борьбе с организованной преступностью.

Рэкет, наркотики, офшоры и паспорта из ДНР

Специалисты полагают, что усиление контроля со стороны чешских финансовых органов снизило криминальные доходы от незаконных налоговых манипуляций, и преступным структурам приходится искать другие источники получения денег.

Кроме того, Центр отмечает, что русскоязычные и азиатские криминальные структуры опираются на свои сильные диаспоры внутри Чехии. Также они связаны с зарубежными преступными сообществами, занимаясь широким спектром криминальной деятельности, – от контрабанды наркотиков до внедрения в денежные потоки фондов ЕС и налоговых преступлений. В Чехии отмывают деньги, полученные в других странах, используют офшорные схемы, занимаются коррумпированием чешских госслужащих и политиков на всех уровнях, налаживают связи с местными преступными структурами, создают подставные фирмы, привлекают хакеров.

В докладе также указано: «За рассматриваемый период было зафиксировано увеличение количества случаев, когда криминальные авторитеты русскоязычных ОПГ использовали для проникновения в Евросоюз официальные загранпаспорта Украины с оккупированной территории Украины (Крым, Донецк и Луганск) для получения которых использовались измененные данные какого-либо гражданина Украины, проживающего на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами». Специалисты Центра поясняют, что поскольку Украина считает ДНР и ЛНР частью государства, проживающим там жителям по их запросу выдаются украинские загранпаспорта, чем и пользуются представители криминалитета, которым такой паспорт позволяет въезжать на территорию Евросоюза в рамках безвизового режима.

Центр по борьбе с организованной преступностью также напоминает, что нелегальное трудоустройство иностранцев как повышает риск совершения по отношению преступлений к ним самим, так и ухудшает криминогенную обстановку в стране в целом.

Украинцы – десять лет на первом месте среди нелегалов

Полиция по делам иностранцев сообщает, что за 2018 год было обнаружено 4992 иностранца, находящихся на территории страны нелегально, то есть без соответствующих документов. За последние три года их количество – около пяти тысяч – остается примерно одинаковым.

С 2008 года пальму первенства здесь удерживают граждане Украины, за исключением 2015 года, на который пришелся пик миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, – Чехию беженцы тогда использовали в качестве транзитной страны на пути в Германию. За прошлый год было выявлено 1500 нелегально находящихся в стране украинцев, что составляет тридцать процентов от общего числа. На втором месте оказались молдаване, на третьем вьетнамцы. Граждане России были четвертыми по численности, а Грузии – пятыми.

Как правило, нелегалов обнаруживают на стройплощадках, во время проведения спецопераций, а также в ходе целенаправленных проверок документов в местах концентрации иностранцев. Больше всего украинских нелегалов было найдено в Праге – половина от общего числа, а также в Южной Моравии и в Устецком и Пльзеньском краях. МВД сообщает: «Большинство граждан Украины легально въезжает в Шенгенскую зону, однако некоторые не соблюдают разрешенный срок пребывания или действия визы».

В целом нелегально на территории Чехии находились граждане 110 стран, из которых 3% – из стран Евросоюза: словаки, румыны, литовцы, поляки и болгары, которые нарушили решение о депортации.