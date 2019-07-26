Украинцы и россияне в полицейских сводках по ОПГ и нелегальной миграции

В докладе Центра по борьбе с организованной преступностью за прошлый год сообщается об активизации в стране русскоязычных криминальных структур, рэкете и появлении преступных авторитетов с украинскими загранпаспортами, изготовленными в ДНР. Среди нелегальных мигрантов, обнаруженных полицией на территории Чехии в 2018 году, граждане Украины оказались на первом, а россияне на четвертом месте.
Центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) считает новой формой угрозы безопасности возвращение в русскоязычной среде такого явления как рэкет. «Эта преступная деятельность характерна, прежде всего, для лиц с украинским гражданством, чьими жертвами становятся их земляки, занимающиеся бизнесом в Чешской Республике», – указано в тексте доклада.
Вновь появилась отработанная на постсоветском пространстве схема «крышевания», когда предпринимателю предлагается «платить за защиту», а в случае отказа расправой угрожают и ему, и его родственникам в Украине, сообщает Центр по борьбе с организованной преступностью.
Специалисты полагают, что усиление контроля со стороны чешских финансовых органов снизило криминальные доходы от незаконных налоговых манипуляций, и преступным структурам приходится искать другие источники получения денег.
Кроме того, Центр отмечает, что русскоязычные и азиатские криминальные структуры опираются на свои сильные диаспоры внутри Чехии. Также они связаны с зарубежными преступными сообществами, занимаясь широким спектром криминальной деятельности, – от контрабанды наркотиков до внедрения в денежные потоки фондов ЕС и налоговых преступлений. В Чехии отмывают деньги, полученные в других странах, используют офшорные схемы, занимаются коррумпированием чешских госслужащих и политиков на всех уровнях, налаживают связи с местными преступными структурами, создают подставные фирмы, привлекают хакеров.
В докладе также указано: «За рассматриваемый период было зафиксировано увеличение количества случаев, когда криминальные авторитеты русскоязычных ОПГ использовали для проникновения в Евросоюз официальные загранпаспорта Украины с оккупированной территории Украины (Крым, Донецк и Луганск) для получения которых использовались измененные данные какого-либо гражданина Украины, проживающего на территории, контролируемой пророссийскими сепаратистами». Специалисты Центра поясняют, что поскольку Украина считает ДНР и ЛНР частью государства, проживающим там жителям по их запросу выдаются украинские загранпаспорта, чем и пользуются представители криминалитета, которым такой паспорт позволяет въезжать на территорию Евросоюза в рамках безвизового режима.
Центр по борьбе с организованной преступностью также напоминает, что нелегальное трудоустройство иностранцев как повышает риск совершения по отношению преступлений к ним самим, так и ухудшает криминогенную обстановку в стране в целом.
Полиция по делам иностранцев сообщает, что за 2018 год было обнаружено 4992 иностранца, находящихся на территории страны нелегально, то есть без соответствующих документов. За последние три года их количество – около пяти тысяч – остается примерно одинаковым.
С 2008 года пальму первенства здесь удерживают граждане Украины, за исключением 2015 года, на который пришелся пик миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, – Чехию беженцы тогда использовали в качестве транзитной страны на пути в Германию. За прошлый год было выявлено 1500 нелегально находящихся в стране украинцев, что составляет тридцать процентов от общего числа. На втором месте оказались молдаване, на третьем вьетнамцы. Граждане России были четвертыми по численности, а Грузии – пятыми.
Как правило, нелегалов обнаруживают на стройплощадках, во время проведения спецопераций, а также в ходе целенаправленных проверок документов в местах концентрации иностранцев. Больше всего украинских нелегалов было найдено в Праге – половина от общего числа, а также в Южной Моравии и в Устецком и Пльзеньском краях. МВД сообщает: «Большинство граждан Украины легально въезжает в Шенгенскую зону, однако некоторые не соблюдают разрешенный срок пребывания или действия визы».
В целом нелегально на территории Чехии находились граждане 110 стран, из которых 3% – из стран Евросоюза: словаки, румыны, литовцы, поляки и болгары, которые нарушили решение о депортации.