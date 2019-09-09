Украинцам на рынке труда Чехии начинают конкурировать работники из экзотических стран

Виталий Онищук в Чехии работает каменщиком.

«На деньги, которые я заработал с момента своего приезда в Чехию, я в Украине уже построил дом. Финансовое вознаграждение здесь намного выше. Я способен заработать сорок тысяч (крон), и даже больше», - поделился каменщик с «Чешским Радио». Строительные компании остро нуждаются не только в каменщиках, но и штукатурах, малярах, арматурщиках, плотниках и так далее.

Как объясняет представитель одного из чешских застройщиков Ондржей Вахал, трудоустройством украинцев проблемы не заканчиваются: «Украинцы стали чувствовать себя в Чехии увереннее, создают здесь свои коммуны. Вы как работодатель помогаете им оформить бумаги и устраиваете их на работу, а они через неделю бросают вас и вашу фирму и уходят на другую работу, часто поменяв при этом и саму профессию. То есть ваши старания на приобретение рабочей силы из Украины себя не окупают».

Его фирма нашла выход из ситуации – на рабочие профессии начала нанимать мастеров из более далеких, экзотических стран, например, из Непала. Хотя и здесь есть свои нюансы.

«Устраивать конкурс по скайпу неидеально, но мы так и делаем, желающим попасть к нам на работу даем определенное задание, а затем смотрим, как они с ним справились, чтобы понять, что они умеют делать, а что нет. Для нас это дополнительная нагрузка еще и в том, что наши чешские сотрудники, таким образом, должны владеть английским языком. Ну и, конечно, мы должны о гастарбайтерах в начале позаботиться, так как они приезжают в абсолютно чужую страну, мы находим им жилье и так далее», - объясняет представитель чешской строительной компании.

Несмотря на эти трудности, фирмы в иностранных работниках нуждаются. Поэтому в Чехию все чаще направляются на работу работники не только из Непала, но и из Индии. Новый тренд подтверждает также Яна Мичкова-Сладка из агентства по трудоустройству Grape Care, которая специализируется на поиск рабочей силы за рубежом.

«Спрос по сравнению с прошлым годом вырос в разы. Раньше это были десятки случаев, теперь уже говорим о сотнях. Чаще всего мы ищем для фирм кладовщиков, операторов, водителей международных перевозок, сварщиков, а также лесорубов из-за проблем, связанных с масштабным распространением жука-короеда».

Несмотря на все принимаемые меры, работников пока не хватает. Именно поэтому правительство с сентября текущего года увеличило квоты на трудоустройство квалифицированных иностранцев. Вице-президент Экономической палаты Чехии Ирена Бартонева-Палкова утверждает, что и такого шага будет недостаточно.

«В будущем году мы можем принять на работу в общей сложности 50 тысяч квалифицированных работников из-за рубежа. Большие надежды мы связываем в этом плане с Казахстаном, но, как говорится, и это – капля в море. Реально нам нужны полмиллиона работников», - сообщила Бартонева-Палкова.

Как известно, процесс трудоустройства иностранцев занимает не одну неделю. Обычно он длится около трех месяцев, а в случае работников из Непала может длиться и три четверти года. Тем не менее, работникам из неевропейских государств игра стоит свеч:

«Я начал работать в Чешской Республике, так как здесь намного больше возможностей устроиться на работу, чем у нас дома. К тому же здесь у меня зарплата в два раза выше той, которую я бы получал на Филиппинах», - рассказал «Чешскому Радио» Роберт Дияно, который работает техником мобильных телефонов.

При этом по чешским меркам зарплата Дияно оставляет желать лучшего – ежемесячно он получает 13,5 тысячи крон (540 евро).

