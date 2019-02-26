Украина – приоритет Чехии в Совете ООН по правам человека

40-я сессия Совета ООН по правам человека, которая продлится до 22 марта, рассматривает положение в области прав и свобод в Украине, в Венесуэле, Сирии, Мьянме, Южном Судане, Йемене и других странах. В числе 47 стран-членов Чехия будет работать в Совете вплоть до 2021 года.

«Мы в третий раз становимся членами этой важной структуры ООН, являющейся главным органом по решению вопросов прав человека. Мы обсуждаем реформы, которые необходимо провести в Совете, то, как сделать его работу более эффективной, например, с помощью направления миссий, сбора информации и совместных резолюций», – объяснил задачи, которые глава чешского внешнеполитического ведомства ставит перед собой в рамках участия в работе этой структуры ООН.

«Я хочу поблагодарить все государства, которые прошлой осенью проголосовали в поддержку нашей кандидатуры. Позвольте мне заверить вас, что в течение следующих трех лет мы будем открыто и добросовестно сотрудничать со всеми государствами и другими заинтересованными сторонами, включая гражданское общество», – подчеркнул Томаш Петршичек, выступая с женевской трибуны.

Министр намерен сосредоточиться на оказание помощи в кризисных регионах, к которым сегодня относятся, прежде всего, Украина и Венесуэла. Эти темы глава чешского МИД затронул в своем выступлении с трибуны Совета.

Чешские наблюдатели на президентских выборах в Украине

«Международное сотрудничество и обеспечение участия граждан в политических процессах имеют жизненно важное значение. Примерно через месяц украинцы изберут своего президента. Чешские наблюдатели будут следить за президентскими выборами в Украине в рамках миссии ОБСЕ. Я не сомневаюсь, что Украина со всей ответственностью подойдет к организации свободных и справедливых выборов, несмотря на серьезные проблемы, такие как оккупация Крыма и действия сепаратистов на востоке страны. Мы высоко оцениваем работу миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине и призываем все стороны оказывать полное содействие наблюдателям. Чешская Республика последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украина является одной из приоритетных стран чешской программы сотрудничества в переходный период по поддержке прав человека, верховенства закона и демократии посредством осуществления конкретных проектов на местном уровне», – указал чешский министр.

Страной, где остро стоит вопрос прав и свобод человека, сегодня является Венесуэла. «В настоящий момент необходимо, прежде всего, предотвратить дальнейшее насилие, открыть дорогу для поставки гуманитарной помощи в страну, испытывающую недостаток в самом необходимом», – прокомментировал ситуацию глава чешского МИД.

«Чешская Республика глубоко обеспокоена судьбой миллионов венесуэльцев, лишенных права выбирать своих представителей на свободных и справедливых выборах и права участвовать в мирных акциях протеста. Затянувшийся кризис в Венесуэле привел к нехватке продовольствия, медикаментов и ликвидации базовых социальных структур. Мы сожалеем о применении силы и призываем власти разрешить предоставить населению помощь. Международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить гуманитарный кризис в Венесуэле и помочь стране в проведении свободных и справедливых президентских выборов, отражающих волю венесуэльского народа», – указал Томаш Петршичек в своем выступлении.

«Защищать свободу нас заставляет наш исторический опыт»

«С самого начала своей работы на посту я подчеркивал, что хочу обеспечить преемственность нашей внешней политики. Права человека, поддержка демократии, независимость СМИ были теми вопросами нашей внешней политики, к которым я хотел бы вернуться», – сообщил министр иностранных дел в интервью «Чешскому Радио» в ходе женевского саммита. Ранее он подчеркнул, что опирается на традиции внешней политики страны, возрожденные после «бархатной» революции Вацлавом Гавелом.

«Наш исторический опыт обязывает нас поддерживать свободу, права человека, строительство правового государства», – написал в своем микроблоге Twitter Томаш Петршичек после встречи с верховным комиссаром всемирной организации по правам человека Мишель Бачелет.

С генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером министр иностранных дел обсудил вопросы сотрудничества с этой организацией, в учреждении которой 100 лет назад принимала участие Чехословакия. В апреле 2019 года Чехия проведет международную конференцию в Праге, посвященную будущему МОТ.

