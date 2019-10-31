Укол за 14 тысяч: Будут ли страховые компании оплачивать лечение мигрени?

В мире мигренью страдает около 15 % населения, то есть приблизительно один миллиард людей. Распространенность заболевания среди женщин выше, чем среди мужчин, что объясняется гормональным фоном. На мигрень приходится существенная доля на медицинское обслуживание и пособия по временной нетрудоспособности. По мнению специалистов, мигрень относится к наиболее затратным неврологическим заболеванием в Европе, на ее лечение уходит более 27 миллиардов евро в год.

Разрушительно больно

В 2018 году во многих европейских странах начали использовать новый метод лечения – биологическую терапию, когда лекарственный препарат вводится при помощи инъекций. В Чехии на данный момент лечение этим методом проходит 250 пациентов, страдающих от мигрени. Биологическая терапия блокирует рецепторы мозга, которые вызывают сильные головные боли. Укол с лекарством необходимо делать раз в месяц, а одна доза стоит 14 000 крон (около 545 евро). Будут ли страховые компании возмещать стоимость препарата, пока неясно. В Чешской Республике от хронической мигрени в тяжелой форме страдает около 50 000 человек.

— Это не просто неприятно, это разрушительно. Я не могу заниматься ничем, кроме как бороться с болью, это поглощает все мое внимание и силы. Мигрень неожиданна, и мне каждый раз приходится перепланировать весь свой день. И мне просто необходимо понимание работодателя, чтобы я смогла выполнить свою работу, пусть и с небольшими отклонениями, – рассказывает 43-летняя Дана, работник кадровой службы.

От подобных симптомов страдает также Зузана, которая начала проходить курс нового биологического лечения. По ее словам, раньше у нее могло быть семнадцать приступов мигрени в месяц, сейчас только три:

— Меня осмотрел врач и предложил попробовать инновационное лечение. И я рада, что согласилась. Мне сейчас намного, действительно намного лучше, — признается девушка.

Клинические исследования показали, что у людей, проходивших лечение, количество приступов мигрени снизилось на 50%. Подробнее об инновационном лекарстве рассказывает невролог и председатель Общества диагностики головной боли Давид Долежал:

— Это инъекционная форма вещества, которая нацелена на блокирование болевых рецепторов в мозге. Это предотвратит процесс, который приводит к мигрени – причем не только головную боль, но и все другие симптомы, характерные для мигрени. Важно также понимать, что новое лекарство имеет профилактический характер. В Чехии от мигрени страдает около миллиона человек, около 50 000 – в тяжелой форме, новый препарат им очень поможет. Внедрение препарата положительно отразилось бы и с социально-экономической точки зрения: люди, страдающие от мигрени, могли бы выйти на работу.

Кто оплатит лечение?

Пациентам необходимо делать уколы каждый месяц на протяжении двух лет. На данный момент в Чешской Республике проходит лечение 250 человек. Некоторые из них сами оплачивают укол – 14 000 крон в месяц, другим удалось преуспеть в переговорах со своей страховой компанией, которая одобрила им так называемое «исключительное возмещение», потому что другие методы лечения этим пациентам не помогают. Ассоциация врачей вместе с фармакологической компанией ведут переговоры с медицинскими страховыми компаниями о внесении этого лечения в список средств, которые покрывает страховка. Ситуацию прокомментировала Барбора Петерова, пресс-секретарь Государственного института по контролю медикаментов:

— Владелец патента и разрешения на распространение данного медикамента подал заявление на оплату лекарства страховыми компаниями, где также указал стоимость одной дозы лекарства. На данный момент мы не можем комментировать ни ход переговоров, ни требования какой-либо из сторон. Ключевым фактором станет заключение Ассоциации компаний медицинского страхования, так как финальное решение сильно отразится на государственном фонде медстрахования.

По словам исполнительного директора Ассоциации компаний медицинского страхования Мартина Балада, в Чешской Республике насчитывается несколько тысяч пациентов с хронической мигренью, которым могло бы помочь инновационное биологическое лечение:

— Наши переговоры действительно очень сложны, так как окончательное решение серьезно отразится на финальном бюджете. В случае если мы одобрим внесение данного вида лечения в список оплачиваемых страховкой, то за пять лет расходы могут превысить миллиард крон, что является весьма значительной суммой.