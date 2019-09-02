Уголовное преследование чешского премьера – взгляд прокурора изменился

«Ответственный прокурор выдал окончательное решение по делу, называемого в СМИ «Гнездо аиста». Прокурор изменил первоначальную точку зрения. В настоящее время с решением знакомится главный прокурор. Его целью является оценка принятого решения с точки зрения законности и обоснованности», – заявил пресс-секретарь прокуратуры Алеш Цимбала. Официально, однако, прекращение уголовного преследования премьера не было подтверждено. По словам Алеша Цимбала, существует только предварительная концепция решения, по сути, проект.

О чем идет речь?

Рассматриваются обстоятельства строительства мультифункционального центра «Гнездо аиста», на которое было получено 50 миллионов крон (около 2 миллионов евро) из дотационных фондов Европейского союза.

До 2007 г. «Гнездо аиста» являлось частью холдинга Agrofert, которым владел миллиардер и нынешний глава кабинета министров Андрей Бабиш. Причиной расследования стало переоформление акций центра «Гнездо аиста» таким образом, чтобы он превратился в небольшую самостоятельную фирму и претендовать на евродотации. Впоследствии мультифункциональный центр вновь влился в холдинг Agrofert.

Делом «Гнездо аиста», в котором фигурирует премьер Андрей Бабиш, а также и его дети, заинтересовались и органы Евросоюза. Дотационные средства были возвращены, но уголовное преследование продолжалось. И в прошлом году прокурор Ярослав Шарох даже отверг жалобу, поданную подследственными лицами, которым могут грозить значительные сроки заключения. Преследование не прекратилось.

Требование отставки

Дело «Гнездо аиста» и уголовное преследование премьера стало причиной призывов оппозиции выразить кабинету недоверие, а также ряда протестных демонстраций, на которых озвучивалось требование отставки премьера.

Непосредственно Андрей Бабиш неоднократно заявлял, что не считает себя виновным и в отставку не уйдет, даже если преследование не будет прекращено.

Убедительные обоснования

«Если Городская прокуратура Праги заявляет об изменении первоначального мнения, то ожидается, что такое решение будет убедительно обосновано. Учитывая продолжительность уголовного разбирательства, это необходимо», – подчеркнул пресс-секретарь Союза прокуроров Ондржей Счастны.

«Партия христианских демократов уважает решение прокурора. Однако необходимо дождаться окончательного подтверждения заявленного. Насколько нам известно, решение прокурора Ярослава Шароха еще будет оценено вышестоящими лицами. Это, однако, не означает, что вынесенное решение находится в согласии хотя бы с элементарными этическими принципами», – заявил председатель христианских демократов Марек Выборны.

О своем уважении вынесенного прокурором решения заявили также социал-демократы, входящие в правящую коалицию вместе с движением ANO, возглавляемым премьером Андрем Бабишом.

Войтех Филип, председатель парламентских коммунистов, поддержавших правительство, говорит о принципиальном значении решения прокурора. По его словам, оно находится на уровне полноценного судебного вердикта.

Извести обрадовало также руководство фирмы Agrofert, которой до ее перевода в трастовые фонды владел нынешний премьер.

«Вновь было доказано, что речь шла об очередной преднамеренной уголовной жалобе, не имеющей под собой основания. Все это связано с предвыборной «охотой на ведьм»», – комментирует пресс-секретарь холдинга Agrofert Карел Ганзелка.

Поворот на 180°

Гражданский демократ Мартин Купка считает, что прокурор поддался давлению со стороны премьера: «После вчерашней попытки господина премьера оказать давление посредством СМИ, нельзя точно утверждать – можно ли у нас провести по заказу уголовное преследование, но, к сожалению, все выгладит так, что таким образом можно добиться его прекращения».

Глава Пиратской партии Иван Бартош говорит о неожиданном повороте на 180°. Он напоминает, что до сих пор прокурор не высказывал каких-либо сомнений по поводу преследования. Если бы речь не шла о премьере, а об обычном гражданине, то он давно бы уже сидел на скамье подсудимых, считает Бартош.

Председатель фракции партии ТОР 09 Мирослав Калоусек заявил о падении рейтинга доверия прокуратуры. По его мнению, он упал до уровня перед «бархатной революции» 1989 года, когда в стране пал коммунистический режим.

Наивысший прокурор молчит

Наивысший прокурор Павел Земан создавшуюся ситуацию принципиально не комментирует. Вполне возможно, что он еще будет задействован в деле в будущем. В течение трех месяцев после вынесения официального решения он имеет право его отменить, если будет подтверждена его незаконность.

В эфире «Чешского Телевидения» премьер Андрей Бабиш вновь заявил о своей невиновности и выразил надежду, что сообщение издания Denik N о прекращении преследования окажется правдой.