Угольная шахта, где произошла трагедия, возобновила работу

В полдень 23 декабря в главный катовицкий храм Христа Спасителя, самый большой кафедральнуй собор Польши, где отслужили молебен в память о погибших шахтерах, пришли сотни поляков. Среди них и коллеги умерших горняков.

Шахта «ЧСМ» уже возобновила работу. Горнорабочие спустились под землю на участки, где им не грозит опасность, заверили представители ЧСМ. Поддерживать шахту в рабочем состоянии – задача не из простых. В четверг, 20 декабря, спасатели закрыли участок шахты протяженностью в несколько километров, чтобы воспрепятствовать перебросу огня. На охлаждение пространства шахты потребуется несколько недель. Группа спасателей пробилась к погибшим шахтерам. Оказалось, что ни одному из них не было суждено пережить взрыв. Семерым раненым спасатели оказали помощь на месте. Вначале поднять тела на поверхность было невозможно.

В строительстве перегородок приняло участие 200 человек

Продолжение спасательных работ, в связи с распространением пожара и высокой концентрацией газа, в четверг были неосуществимы, поэтому спасатели занялись строительством перегородок с пятницы, что заняло несколько дней вплоть до воскресного утра. Перегородки были установлены на площади 500 на 500 метров. Работу крайне затрудняли высокая температура и пыль, поэтому сотрудникам приходилось чередоваться через каждые четыре часа. В целом в работах принимали участие двести человек, в том числе польские сотрудники. Шахта расположена вблизи чешско-польской границы, поэтому в ЧСМ трудоустроено много польских горнорабочих.

Накануне Сочельника из шахты извлекли тела троих погибших

Общая ситуация в шахте ČSM Sever в Стонаве Карвинской области в воскресенье, 23 декабря, значительно улучшилась, и в первой половине дня пожарному подразделению удалось погасить пожар, мешавший обследованию потенциально опасных участков. Несмотря на укрощение огня, в шахте остаются весьма рискованные участки с повышенной концентрацией метана и кислорода, как показали заборы проб, что чревато очередным взрывом. В обследовании места несчастного случая приняли участие шестеро спасателей из числа сотрудников акционерного общества «Остравско-Карвинские шахты», владельца шахты «ЧСМ». Накануне Сочельника они извлекли из шахты тела еще троих погибших во время взрыва. Короткий разбор завалов на месте ЧП показал, что здесь по-прежнему остается угроза взрыва.

«Разбор, проведенный еще до установления перегородок, позволил нам постепенно извлечь тела трех жертв трагедии. Они потом были перевезены для опознания их родственниками в Институт судебной медицины»,

– сообщили в пресс-службе «ЧСМ». По словам пресс-секретаря «ЧСМ» Иво Челеховского, спасатели в воскресенье обнаружили тело еще одного из погибших. Им, однако, не удалось извлечь его из шахты – завалы на этом месте представляли угрозу их жизни.

Тела остальных погибших удастся поднять на поверхность, как предполагается, не раньше нового года. Более точные предположения официально не озвучиваются. Непосредственно в день трагедии удалось извлечь тело лишь одного из тринадцати погибших. По распоряжению главы комиссии по ликвидации последствий ЧП данный участок шахты был закрыт.

На основе коллективного договора с предприятием, вдова и несовершеннолетние дети погибшего чешского шахтера вправе рассчитывать на компенсацию в размере 240 000 крон (около 9 500 евро). Ответственность за поляков несет нанявшее их агентство. Премьер Андрей Бабиш подчеркнул, что считает справедливым выплату полякам такой же компенсации, как и чешским семьям, потерявшим кормильца.

На сегодняшний день в Чехии в поддержку семьям жертв трагедии собрана сумма в размере свыше 600 тысяч крон (23 440 евро). Предоставления достоверных причин взрыва семьям погибших придется подождать.

