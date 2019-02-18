Удастся ли чехам отвадить пигмеев от охоты на горилл?

Низинным гориллам, чье жизненное пространство сокращается из-за беспорядочной вырубки лесов, грозит вымирание. В дикой природе их число быстро сокращается. Животных по-прежнему убивают ради пополнения запасов продовольствия. Поставить заслон браконьерству, жертвами которого являются эти одни из самых скрытных млекопитающих на Земле, стремятся также чехи. Чешские ученые хотят отговорить пигмеев Камеруна от охоты на горилл.
Представители племени пигмеев бака сегодня дружески и очень сердечно приветствуют чешских исследователей, которые уже семь лет ездят на научную базу биосферического заповедника Джа. Он находится в юго-восточной части Камеруна и с 1987 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Доверие местных жителей чешские исследователи завоевали постепенно.
«Когда мы, например, приехали туда впервые, все тамошние жители от нас спрятались. Мы сели на их лавочки и стали ждать. Вначале никто не появлялся, а потом, минут через пятнадцать, показались мужчины явно старшего возраста. Еще минут через пять они протянули нам руки, сказав «Джоко». Это значит «Здравствуйте». Так мы начали общаться»,
– возвращаясь в прошлое, вспоминает участница чешского проекта Катержина Рексова. В стремлении добиться заветной цели, исследователи пытаются понять образ мысли пигмеев. После традиционного обмена приветствиями ученые показывают камерунцам карточки с изображением животных, обитающих в округе, и просят разместить их в порядке, отвечающем степени угрозы жизни местного населения. Африканцы дают субъективную оценку уровня риска, которое представляет каждое животное в отдельности.
«Нам важно понять, каким образом они размышляют о животных, какие эмоции они пробуждают в них. А также, как негрилли их оценивают и какие виды зверей они вообще готовы охранять»,
– поясняет социобиолог Даниел Фринта. На первое место в списке обитатели этой части Камеруна определили змей и крупных приматов, то есть коренных жителей тропических и субтропических климатических зон. С полной несомненностью подтвердился и тот факт, что поимка гориллы в глазах пигмеев – самое что ни на есть дело мужской чести. Пигмеи, представители низкорослых негроидных народов, постоянно мигрируют и до сих пор промышляют охотой, рыбалкой и сбором плодов, некоторые также занимаются пчеловодством, поэтому и являются самыми опытными знатоками тропических лесов. Благодаря этому установить котакт с ними стремятся как перекупщики мяса, добываемого нелегальной охотой, так и защитники природы.
Столичный зоопарк является координатором нескольких европейских программ по спасению животных. Исследование, проводимое чешскими учеными в Камеруне, является составной частью проекта пражского зоопарка «Странствующий автобус». Проект стартовал в январе 2013 года. Юные камерунцы могут присмотреться к нашим меньшим братьям, низинным гориллам, популяции которых грозит уничтожение.
– Эти африканские дети, несмотря на то, что живут в деревнях на окраине пкваториального леса, в сущности, знают горилл лишь в виде животной части своего меню. База в Сомаломо должна служить как место, откуда будет отправляться наш автобус и откуда будет координироваться проект. Одновременно часть научной базы используется чешскими учеными и студентами для реализации собственных проектов,
– рассказал ранее Русской службе Радио Прага директор Мирослав Бобек
За пять лет существования проекта «Странствующим автобусом» путешествовали уже более 900 местных детей. Как надеются организаторы проекта, дети в свою очередь будут рассказывать об увиденном своим родителям, что в целом повышает надежду на более гуманное отношение местных жителей к гориллам.
Детей свозят из тропических джунглей Камеруна в научные центры по изучению и реабилитации приматов в Лимбе и в других местах, чтобы подрастающее поколение бережнее относилось к природе и гориллам и не представляло последних лишь как потенциальное «мясо на тарелке». Экскурсия по заповеднику Джа, в рамках которой ребята посещают также ЭкоКлуб, длится несколько дней и оплачивается за счет чешских средств. С нынешнего года программа расширена и включает ознакомление детей с таким предметом как «экологическое сельское хозяйство».
Предоставление финансовых средств, вырученных от продажи входных
билетов в зоо, было одобрено пражской мэрией. Финансировать проект
помогает и продажа различных сувениров с тематикой животных прямо на
территории зоопарка или за его пределами.