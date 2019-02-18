Удастся ли чехам отвадить пигмеев от охоты на горилл?

Представители племени пигмеев бака сегодня дружески и очень сердечно приветствуют чешских исследователей, которые уже семь лет ездят на научную базу биосферического заповедника Джа. Он находится в юго-восточной части Камеруна и с 1987 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Доверие местных жителей чешские исследователи завоевали постепенно.

«Когда мы, например, приехали туда впервые, все тамошние жители от нас спрятались. Мы сели на их лавочки и стали ждать. Вначале никто не появлялся, а потом, минут через пятнадцать, показались мужчины явно старшего возраста. Еще минут через пять они протянули нам руки, сказав «Джоко». Это значит «Здравствуйте». Так мы начали общаться»,

– возвращаясь в прошлое, вспоминает участница чешского проекта Катержина Рексова. В стремлении добиться заветной цели, исследователи пытаются понять образ мысли пигмеев. После традиционного обмена приветствиями ученые показывают камерунцам карточки с изображением животных, обитающих в округе, и просят разместить их в порядке, отвечающем степени угрозы жизни местного населения. Африканцы дают субъективную оценку уровня риска, которое представляет каждое животное в отдельности.

Поимка гориллы – дело пигмейской чести

«Нам важно понять, каким образом они размышляют о животных, какие эмоции они пробуждают в них. А также, как негрилли их оценивают и какие виды зверей они вообще готовы охранять»,

– поясняет социобиолог Даниел Фринта. На первое место в списке обитатели этой части Камеруна определили змей и крупных приматов, то есть коренных жителей тропических и субтропических климатических зон. С полной несомненностью подтвердился и тот факт, что поимка гориллы в глазах пигмеев – самое что ни на есть дело мужской чести. Пигмеи, представители низкорослых негроидных народов, постоянно мигрируют и до сих пор промышляют охотой, рыбалкой и сбором плодов, некоторые также занимаются пчеловодством, поэтому и являются самыми опытными знатоками тропических лесов. Благодаря этому установить котакт с ними стремятся как перекупщики мяса, добываемого нелегальной охотой, так и защитники природы.

Столичный зоопарк является координатором нескольких европейских программ по спасению животных. Исследование, проводимое чешскими учеными в Камеруне, является составной частью проекта пражского зоопарка «Странствующий автобус». Проект стартовал в январе 2013 года. Юные камерунцы могут присмотреться к нашим меньшим братьям, низинным гориллам, популяции которых грозит уничтожение.

– Эти африканские дети, несмотря на то, что живут в деревнях на окраине пкваториального леса, в сущности, знают горилл лишь в виде животной части своего меню. База в Сомаломо должна служить как место, откуда будет отправляться наш автобус и откуда будет координироваться проект. Одновременно часть научной базы используется чешскими учеными и студентами для реализации собственных проектов,

– рассказал ранее Русской службе Радио Прага директор Мирослав Бобек

«Странствующий автобус» – вояж для более 900 африканских детей

За пять лет существования проекта «Странствующим автобусом» путешествовали уже более 900 местных детей. Как надеются организаторы проекта, дети в свою очередь будут рассказывать об увиденном своим родителям, что в целом повышает надежду на более гуманное отношение местных жителей к гориллам.

Детей свозят из тропических джунглей Камеруна в научные центры по изучению и реабилитации приматов в Лимбе и в других местах, чтобы подрастающее поколение бережнее относилось к природе и гориллам и не представляло последних лишь как потенциальное «мясо на тарелке». Экскурсия по заповеднику Джа, в рамках которой ребята посещают также ЭкоКлуб, длится несколько дней и оплачивается за счет чешских средств. С нынешнего года программа расширена и включает ознакомление детей с таким предметом как «экологическое сельское хозяйство».

Предоставление финансовых средств, вырученных от продажи входных билетов в зоо, было одобрено пражской мэрией. Финансировать проект помогает и продажа различных сувениров с тематикой животных прямо на территории зоопарка или за его пределами.

