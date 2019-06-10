Ученые подсчитали прибыль от инвестиций в образование

54 триллиона крон, то есть 2,2 триллиона евро. На такую сумму мог бы пополниться бюджет страны до 2100 года, если сейчас приступить к реформам и инвестировать ресурсы в образование детей, утверждают исследователи. В первую очередь, речь идет о размере зарплат учителей.

Для сравнения, максимальный размер оклада преподавателя химии по тарифу не превышает 40 тысяч крон (1600 евро).

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2015 год, Чехия инвестирует в образование детей школьного возраста лишь 2,4 процента ВВП, занимая, тем самым, среди трех десятков государств ОЭСР предпоследнюю позицию. Хуже чем в Чехии, если судить по данному параметру, ситуация обстоит только в Литве. Однако, по словам Даниэля Мюниха из Института CERGE, дело не только в деньгах.

«Если ограничиться лишь тем, что мы увеличим бюджет Минобразования, то, по всей видимости, никаких изменений мы не увидим. Нужно идти дальше, делать последующие шаги, проследить за тем, чтобы более качественно оплачиваемые учителя лучше готовились к своим занятиям, чтобы у них была возможность постоянного повышения квалификации. То же самое касается и директоров школ», - считает Даниэль Мюних.

«Экономический рост в результате подобных изменений, естественно, можно ожидать только в долгосрочной перспективе. Это вполне логично: прежде чем первоклассник, который получит более качественное образование, станет «производителем» ВВП, пройдут две десятилетия», - продолжает исследователь.

А какова же реальность? Дополнительного финансирования Минобразования в будущем году ожидать вряд ли стоит. Бюджет ведомства на 2019 год составляет, включая европейские дотации, 205 миллиардов крон (8,2 миллиарда евро). Однако, по более раннему заявлению министра финансов Алены Шиллеровой, в следующем году от всех ведомств ожидается экономия. Глава Минобразования Роберт Плага обещал сократить расходы подконтрольного ему ведомства на 7-10 процентов. Зарплаты учителей останутся без изменений, сообщил в этой связи министр.

«Я уверен, что мы сможем уменьшить расходы на 7 – 10 процентов, в 2020 году мы планируем сократить количество административных работников. Попробую уменьшить и операционные расходы, но так как Минобразования относится к нерасточительным ведомствам, то опасаюсь, что экономить уже будет негде», - сообщил ранее Плага «Чешскому радио».

По последнему заявлению главы Минфина Шиллеровой, учителя в следующем году могут получить прибавку десять процентов. С этим не согласны профсоюзы, требующие увеличения зарплат педагогов как минимум на 15 процентов.

Учительский состав десятимиллионной Чехии насчитывает около 158 тысяч человек. По данным за 2018 год, среднестатистическая зарплата педагога равна 110 процентам от среднего заработка по стране.

В прошлом году учителя получали в среднем 35 089 крон, то есть 1403 евро. Представители коалиционного правительства обещали поднять оклад учителей к 2021 году до 150 процентов от средней зарплаты по стране.