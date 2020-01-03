Ученые из Брно учатся измерять устойчивость к стрессу

«До сегодняшнего дня нет методики, позволяющей измерять стресс у различных групп людей, которая не была бы зависима от оценки описываемых тестируемыми людьми своих субъективных впечатлений. Нет методики, позволяющей осуществлять сравнительный анализ полученных результатов», – комментирует доцент Юлия Добровольна из исследовательской группы, занимающейся поиском методики измерения устойчивости к стрессу.

Добавляет ее коллега Петр Ленарт: «Стресс – это реакция организма на любое оказываемое на человеческий организм влияние. Большинство людей подумает, что речь идет о психологическом стрессе, однако, специалисты рассматривают и биологический стресс, например, реакцию на химические вещества или инфекцию. Понятие стресса очень широкое. Когда тело реагирует на неблагоприятные или на благоприятные условия, то для адаптации к возникшим условиям ему необходима энергия. В этом и заключается суть нашей методики оценки – мы измеряем потребляемую организмом энергию, а потом рассчитываем уровень стресса».

Для выявления устойчивости человека к различным видам стрессовых ситуаций учеными разработан ряд сценариев оказания влияния на человеческий организм. В некоторых случаях, например, используется метод имитации нападения грабителей – на испытуемого кричат, угрожают насилием, требуют отдать деньги...

«Это типичный вводный тест перед началом курса самообороны, направленный на то, чтобы человек без специального тренинга понял, какова может быть его естественная реакция в таких условиях и способность принимать решения. Вполне возможно, что у тренированных и нетренированных людей первоначальная реакция будет одинаковой, но, например, период восстановления уже будет отличаться. Тренированный человек быстрее успокоится и сможет предотвратить срыв, переход своей психики в неконтролируемое состояние» – говорит Михал Вит с Факультета спортивных исследований Университета имени Масарика.

Существует и иной вид нагрузки, приводящий организм в состояние стресса, например, монотонное выполнение повторяющихся заданий, требующих определенной степени сосредоточенности.

«При этом тесте мы сталкиваемся со стрессом, имеющим хронический характер, как бывает при неудачном рабочем дне», – подчеркивает Петр Ленарт.

Специально созданный при Университете имени Т. Г. Масарика стартап ныне продолжает проверять эффективность предложенной методики измерения устойчивости к стрессу в различных ситуациях. Реализация проекта осуществляется при поддержке Европейского космического агентства.