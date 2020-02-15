Учеба как ключ к долголетию

Посещение курсов помогает социализации одиноких людей, их адаптации к неизбежным переменам в жизни. Многие из них учатся жить настоящим, строят планы, не считая, что все хорошее давно уже прожито, уважают жизнь во всех ее проявлениях.

«Совместное обучение дарит мне чувство родства душ, уверенность, что люди могут работать над собой до самого преклонного возраста», – говорит самый пожилой слушатель курсов в этом учебном году, 99-летний Ярослав Лисы, владеющий одиннадцатью языками. Выглядит он не старше восьмидесяти, недавно вернулся из поездки по Ирану и сейчас с нетерпением ждет лекции «Серезная музыка – внутри и снаружи», которую будет читать композитор и музыкальный публицист Лукаш Гурник.

«Нормально» – это активный образ жизни

«Самое важное – не лениться и жить нормально: для меня слово «нормально» подразумевает активный образ жизни. Не спать, например, до десяти, а просто встать и заняться чем-то конкретным», – советует Ярослав Лисы.

98-летняя Гелена Пехлатова, работавшая до выхода на пенсию портнихой, посещает лекции Центра непрерывного образования уже с 1987 года. Больше всего ее интересует психология. В зрелом возрасте Пехлатова начала писать стихи, о которых долгое время никто не знал. Однако когда ее сборник неожиданно для нее самой удостоили первой премии в рамках городского конкурса, автор стихов поверила интуиции языка, возможно, больше, чем своей собственной.

Не словом единым жив человек

Центр объединяет и координирует деятельность Университета свободного времени и Центра здорового старения. В рамках курсов для пенсионеров с 1991 года также организуются международные программы по обмену. За это время осуществилось около полусотни таких программ. Благодаря укоренившейся традиции слушатели центра побывали во многих странах мира, смогли познакомиться со своими свертниками в Новой Зеландии, Индонезии, США, Австралии, Южной Африке, Таиланде, на Кубе, а также в Германии, Польше, Венгрии, Нидерландах, Италии, Испании и других. Подробнее об этом Radio Prague International рассказала директор Центра Дана Стайнова:

– Большинство наших слушателей побывало в рамках этих программ за рубежом уже несколько раз. Вскоре после «бархатной» революции, в 1991 году, мы смогли с нашими студентами выехать в США. Представьте себе группу двадцати чешских пенсионеров, которые впервые отправились так далеко, в Бостон. До этого к нам по обменной программе приезжали поэтому вначале мы заботились о них, а потом они о нас. Таким образом мы побывали по четыре раза в Америке, Великобритании и Австралии – это была обменная программа с университетами третьего возраста в Сиднее, Мельбурне, Дарвине и Хобарде. Так что в целом мы были в Австралии четыре месяца, одна поездка длилась месяц».

Вы – к нам, мы – к вам

В этом году группа сорока слушателей провела две недели в Мексике, в июне студенты отправятся в Канаду и побывают на Аляске.

– Я очень счастлива, что наши студенты, до этого практически почти всю жизнь не путешествовавшие – границы для нас были закрыты, выйдя на пенсию и не имея особых средств на путешествия, благодаря нашим программам получили возможность выезжать за границу. Мы оплачивали пребывание иностранных гостей в Чехии, что не вызвало затруднений у чешских пенсионеров. Приглашающая нас сторона, в свою очередь, оплачивала наше пребывание у них.

Курсы, организуемые Центром непрерывного образования, посещают не только пражане, но также люди из самых разных уголков Чехии. Университеты третьего возраста находятся и в других чешских городах, однако слушатели не всегда находят в их программах интересующий их предмет, поэтому особо увлеченные люди готовы потратить на дорогу раз или два в неделю несколько часов ради возможности расширить свой кругозор. На лекции, которые нередко читают научные сотрудники пражских университетов, можно записаться как в начале семестров, так и в течение всего учебного года. Начиная с 1990 года, сами слушатели центра и программ университетов свободного времени на добровольной основе проводят курсы для своих коллег. Причем знаниями и навыками в рамках кружков они делятся с другими беплатно. Поэтому занятия во многих кружках являются бесплатными.

Центр не требует от потенциальных слушателей подтверждения полученного ими ранее образования, не проверяет, каков уровень знаний, перед записью на курсы – в данном случае достаточно желания учиться и мотивации узнавать новое. Посещать курсы могут люди старше восемнадцати лет.

В текущем семестре слушателям, помимо упомянутых, предлагаются такие темы как «Искусство внеевропейских цивилизаций», «Античные памятники ЮНЕСКО», «Пражские сады и парки» и «Пражские улочки и уголки», «Прага – город у воды» – дополнены экскурсиями, «Что полезно для человека», «Современные архитекторы живьем» (с лекциями выступают чешские и иностранные архитекторы звучных имен) и другие.

Адрес Центра непрерывного образования: Na Maninách 32a, Прага 7.