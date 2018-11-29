Убийство афганского солдата – под подозрением американцы и чехи

Глава Минобороны и начальник Генштаба Вооруженных Сил Чехии также отрицают вероятность такого сценария.

В Афганистане погибли 14 чехов

На сегодняшний день в Афганистане находится 350 чешских военнослужащих. 14 чехов погибли здесь при исполнении своих служебных обязанностей, четверо из них – в нынешнем году. Именно 22 октября 2018 г. уготовило чехам, участвующим в миссии в Афганистане, очередное испытание: они потеряли своего сослуживца, старшего сержанта и кинолога Томаша Прохазку. Служащий афганской армии Вахидулла Хан открыл огонь по автомобилю с чешскими военнослужащими на базе Шинданд, в котором находился кинолог. Еще двое чехов при oбстреле автомобиля с расстояния всего лишь ста метров отделались ранениями. одна из версий этого нападения, озвученная представителями миссии НАТО – «инсайдерская атака» внедренного Талибаном боевика.

Хан был арестован афганскими военными. New York Times сообщило, что во время допроса он подвергся жестокому избиению и пыткам, после чего был передан афганским властям. Спустя несколько часов афганец скончался. Главы Минобороны и Генштаба Армии Чешской Республики сообщили, что все события, связанные с гибелью Томаша Прохазки, а также Вахидуллы Хана, расследуются весьма тщательно и в регулярном режиме, как и следует в армии любого демократического государства. «Такая практика существует уже несколько лет, и подход к расследованию данного инцидента будет аналогичным, как и во всех других случаях», заверил руководитель Генерального штаба.

«Я как начальник Генштаба вовсе не сомневаюсь в том, что наши солдаты действовали в строгом соответствии с действующим законодательством и правилами»,

– сообщил «Чешскому Радио» Алеш Опата. Министр Любомир Метнар в своем заявлении констатировал, что пока не информирован об итогах расследования по делу афганца, однако убежден, что чешские воины, участвующие в операции союзников в Афганистане, строго соблюдают дух и букву обязательств, вытекающих из международного гуманитарного права. Алеш Опата пока не дал ответа на вопрос, был ли в связи с расследованием отозван кто-либо из чешских военных из Афганистана.

Чешский премьер: известие является скандальной дезинформацией

«Это совершенно скандальная дезинформация. Я в этом полностью уверен, так как ознакомился и с доказательствами»,

– сообщил глава чешского правительства Андрей Бабиш.

Mинистерство обороны ЧР в пресс-релизе, обнародованном в среду, отметило: «Отрывочная и вводящая в заблуждение информация о ходе расследования этого дела и сомнительные сведения о результате расследования являются досадным обстоятельством и наносят ущерб репутации и службе коалиционных сил при создании афганских вооруженных сил».

Минобороны ЧР сообщило, что в полной мере сотрудничает с органами, проводящими расследование в рамках осуществляемой небоевой миссии НАТО – OTAN «Решительная поддержка» (Resolute Support) по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана, с целью объяснения причин гибели афганского солдата. Миссия, в которой участвуют 39 стран, началась c 1 января 2015 года, военнослужащие альянса не участвуют в боевых действиях, занимаясь исключительно подготовкой и консультированием афганских силовых структур.

Дейв Бетлер, пресс-секретарь миссии, ведующая роль в которой отведена США, потвердил, по данным The New York Times, факт проведения расследования, отказавшись от предоставления более подробного комментария.

«Из того, что нам известно, афганский солдат умер в результате избиения после того, как он был задержан афганским отрядом и передан военнослужащим альянса. Неизвестно, били ли Хана американские или чешские солдаты», – сообщил New York Times член совета провинции Герат, афганец Вакил Ахмад Карухи.

Ситуацию прокомментировал и чешский президент. Милош Земан сообщил, что, по собственному опыту, считает издание The New York Times крайне несерьезным, поэтому не воспринимает эту информацию близко к сердцу.