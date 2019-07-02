У российских авиаперевозчиков возникли проблемы с полетами в Чехию

Катерина Айзпурвит, Антон Каймаков
02-07-2019
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Утром 2 июля 2019 года появились сообщения о том, что в пражском аэропорту скопились десятки пассажиров, которые не могут вылететь в Россию в связи с отменой большинства рейсов «Аэрофлота» между Москвой и Прагой. Минтранс Чешской Республики заявил, что ограничения на полеты «Аэрофлота» в Чехию связаны с «односторонним решением Министерства транспорта Российской Федерации ограничить право «Чешских авиалиний» осуществлять перелет над сибирской частью России при выполнении рейсов между Прагой и Сеулом». Данный шаг чешская сторона считает нарушением существующих между странами договоренностей. Введение ограничений является паритетной мерой.

Фото: Mulag, CC BY 3.0Фото: Mulag, CC BY 3.0 Российская сторона данную интерпретацию отвергает. Министерство транспорта РФ в ограничениях, введенных в отношении «Аэрофлота», обвинило чешский Минтранс, назвав это «нарушением договоренности об авиасообщении с Россией».

Помимо «Аэрофлота», чешский Минтранс включил в список на ограничение полетов такие российские компании как «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и «Сибирь».

По последним данным, чешская сторона вновь разрешила российским авиаперевозчикам осуществлять рейсы в Прагу и другие города страны, а Россия позволила полеты самолетов «Чешских авиалиний» над своей территорией из Праги в Сеул. Однако договоренность будет действовать лишь до 7 июля. До этого момента чешскому и российскому транспортному ведомству предстоит решить спор по поводу оплаты использования воздушного пространства, который длится уже давно.

На табло пражского аэропорта им. Вацлава Гавела указана отмена четырех рейсов «Аэрофлота» Москва – Прага – Москва, включая рейс после полуночи, то есть уже 3 июля. По сообщению авиакомпании, часть пассажиров будет перенаправлена на другие самолеты. Рейс «Уральских авиалиний» Екатеринбург – Прага – Екатеринбург не отменен, сообщает пресс-секретарь пражского аэропорта Роман Пацвонь, который советует обладателям билетов на самолеты российских авиакомпаний следить за актуальной информацией. «Уральские авиалинии» сообщили об отмене сегодняшних рейсов Екатеринбург — Прага и Жуковский — Прага и обратно, однако позднее возобновили полеты из Екатеринбурга.

Ранее авиакомпания «Победа» сообщила об отмене с 4 июля рейсов между Москвой и Карловыми Варами.

Обе стороны подтверждают: возникшая ситуация – результат «недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран», и выражают намерение в ближайшее время урегулировать конфликт.

Катерина Айзпурвит, Антон Каймаков
02-07-2019
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