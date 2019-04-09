У Антонина Дворжака появился соавтор – искусственный интеллект

Сгенерированная музыка

На основе анализа ста пятнадцати произведений Дворжака, то есть большей части, компьютер закончил незавершенный фрагмент, по всей видимости, его фортепианного сочинения. Отрывок был обнаружен в архиве Чешского музея музыки в Праге. Смелая идея получила воплощение в рамках музыкального эксперимента AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), который, по словам его инициаторов, должен стать «диалогом между человеком и искусственным интеллектом».

Первая часть произведения, завершенного компьютером, предназначена для исполнения на фортепиано. Чешский пианист Иво Каганек, лауреат десятков международных конкурсов, записал это сочинение, отрывки из которого вы услышите в нашей программе. Сам Каганек относится к использованию искусственного интеллекта или AI (artificial intelligence) с опаской.

«Что касается человеческого интеллекта, этот фантастический инструмент является составной частью нашей личности, от неотделим от чувств, интуиции, морали, тогда как искусственный интеллект является иллюстрацией лишь одной составляющей способностей человека, а именно способности рационального мышления. В этом заключается его огромный технологической потенциал и не менее значительная степень риска»,

– отметил в интервью "Чешскому радио" известный пианист.

Система Aiva анализировала произведения 30 тыс. композиторов

Композитор, попробовавший себя почти во всех жанрах, вероятно, счел бы вариации робота на заданную им тему в упомянутом фрагменте далеко не безупречными, однако для инициаторов опыта из люксембургской компании Aiva Technologies эта проба пера была принципиально важной. Искусственный интеллект Aiva развивается компанией с 2016 года, коллективный управляющий орган SACEM присвоил этой системе статус автора. AIVA провела анализ произведений уже 30 тысяч композиторов, начиная эпохой барокко и заканчивая XX веком, сроки действия авторских прав на которые уже истек.

«Нами руководило стремление проверить, как можно использовать искусственный интеллект в творческой сфере, каковы границы его возможностей», сообщили инициаторы проекта под названием AIVA/Dvořák: From the Future World, Рихард Стибиц и Филип Гумпл из общества Wunderman.

По словам пресс-секретаря оркестра Ивы Невораловой, и в данном случае человеческий фактор останется незаменимым:

«Это действует по принципу «учитель – ученик». Компьютерная программа предлагает в формате MIDI свою версию, а человек, проанализировав, либо ее примет, либо отклонит. Без человеческого участия эту идею нельзя довести до конца. Компьютер выдает нотную запись без обозначения динамики, темпа, экспрессии. Все это – в руках самого исполнителя. В любом случае поразительным является то, что машина как таковая способна нам предложить исключительно на основе рационального анализа»

Премьера произведения состоится летом

AIVA в настоящее время корпит на следующей частью проекта и создает вторую и третью часть произведения в стиле Антонина Дворжака для Чешского филармонического оркестра (PKF — Prague Philharmonia), который также примет участие в эксперименте. Вторую часть можно будет услышать на летнем фестивале под открытым небом Rock for People в Градец Кралове в сотрудничестве с группой Vypsaná fixa, a третью в ноябре в пражском Рудольфинуме, что станет кульминацией проекта.

Как сообщила Ива Неворалова, «к аранжировке оркестровой партии искусственный интеллект подойдет более творчески».

В завершение нашего радиосюжета вы услышите заключительную часть роботических вариаций на тему дворжаковского фрагмента.