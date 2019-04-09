У Антонина Дворжака появился соавтор – искусственный интеллект

Aнтонин Дворжак, поменявший мясную лавку вначале на место альтиста в капелле и королевском театре, а позже на собственное творчество, наряду с Бедржихом Сметаной является основоположником чешской национальной школы. Многие из его партитур не были завершены, иные надолго утеряны – простой чешский музыкант, как называл себя сам композитор, не услышал многих своих произведений. Kлассик, конечно, не мог подозревать, что лет через сто после его кончины устройство, именуемое компьютером, завершит работу над его творением.
На основе анализа ста пятнадцати произведений Дворжака, то есть большей части, компьютер закончил незавершенный фрагмент, по всей видимости, его фортепианного сочинения. Отрывок был обнаружен в архиве Чешского музея музыки в Праге. Смелая идея получила воплощение в рамках музыкального эксперимента AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), который, по словам его инициаторов, должен стать «диалогом между человеком и искусственным интеллектом».
Первая часть произведения, завершенного компьютером, предназначена для исполнения на фортепиано. Чешский пианист Иво Каганек, лауреат десятков международных конкурсов, записал это сочинение, отрывки из которого вы услышите в нашей программе. Сам Каганек относится к использованию искусственного интеллекта или AI (artificial intelligence) с опаской.
«Что касается человеческого интеллекта, этот фантастический инструмент является составной частью нашей личности, от неотделим от чувств, интуиции, морали, тогда как искусственный интеллект является иллюстрацией лишь одной составляющей способностей человека, а именно способности рационального мышления. В этом заключается его огромный технологической потенциал и не менее значительная степень риска»,
– отметил в интервью "Чешскому радио" известный пианист.
Композитор, попробовавший себя почти во всех жанрах, вероятно, счел бы вариации робота на заданную им тему в упомянутом фрагменте далеко не безупречными, однако для инициаторов опыта из люксембургской компании Aiva Technologies эта проба пера была принципиально важной. Искусственный интеллект Aiva развивается компанией с 2016 года, коллективный управляющий орган SACEM присвоил этой системе статус автора. AIVA провела анализ произведений уже 30 тысяч композиторов, начиная эпохой барокко и заканчивая XX веком, сроки действия авторских прав на которые уже истек.
«Нами руководило стремление проверить, как можно использовать искусственный интеллект в творческой сфере, каковы границы его возможностей», сообщили инициаторы проекта под названием AIVA/Dvořák: From the Future World, Рихард Стибиц и Филип Гумпл из общества Wunderman.
По словам пресс-секретаря оркестра Ивы Невораловой, и в данном случае человеческий фактор останется незаменимым:
«Это действует по принципу «учитель – ученик». Компьютерная программа предлагает в формате MIDI свою версию, а человек, проанализировав, либо ее примет, либо отклонит. Без человеческого участия эту идею нельзя довести до конца. Компьютер выдает нотную запись без обозначения динамики, темпа, экспрессии. Все это – в руках самого исполнителя. В любом случае поразительным является то, что машина как таковая способна нам предложить исключительно на основе рационального анализа»
AIVA в настоящее время корпит на следующей частью проекта и создает вторую и третью часть произведения в стиле Антонина Дворжака для Чешского филармонического оркестра (PKF — Prague Philharmonia), который также примет участие в эксперименте. Вторую часть можно будет услышать на летнем фестивале под открытым небом Rock for People в Градец Кралове в сотрудничестве с группой Vypsaná fixa, a третью в ноябре в пражском Рудольфинуме, что станет кульминацией проекта.
Как сообщила Ива Неворалова, «к аранжировке оркестровой партии искусственный интеллект подойдет более творчески».
В завершение нашего радиосюжета вы услышите заключительную часть роботических вариаций на тему дворжаковского фрагмента.