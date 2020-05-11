Тюрьма и расстрел. Судьбы лидеров Пражского восстания

Восстание началось в дни, когда уже была освобождена столица Моравии Брно, 2 мая Красная армия взяла Берлин. При этом на территории протектората численность немецких войск все еще составляла 900 000 человек, а командующий группы «Центр», генерал Фердинанд Шёрнер намеревался превратить Прагу во «второй Берлин» и оказывать сопротивление Красной армии не менее чем до 20 мая.

Как отмечают сегодняшние историки, Пражское восстание показало, что чешский народ способен бороться за свою свободу – несмотря на то что он первым был брошен на растерзание нацистской Германии, и война для него началась раньше, чем для остального мира.

Хотя планы по восстанию столицы разрабатывались давно, его начало было достаточно спонтанным – уже 4 мая пражане начали срывать и замазывать вывески и надписи на немецком языке и арестовывать немецких солдат. На баррикады вышли обычные граждане, члены общество «Сокол», скауты, бывшие легионеры. Ход восстания хорошо известен. О главных лидерах, занимавшихся координацией сил, рассказал в интервью «Чешскому Радио» военный историк Эдуард Стеглик.

«Военные планы работают до первого выстрела»

«Восстание действительно началось спонтанно, и, как говорят военные: «Планы работают только до первого выстрела». И тут было именно так — генерал Франтишек Слунечко оказался вне происходящего, и ведущую роль стал играть Карел Кутлвашр – легионер Чехословацкого корпуса в России, который в период Первой республики служил в 4-й дивизии в городе Градец Кралове, а в годы войны жил с супругой в Праге, то есть находился в центре событий. Он прибыл на Бартоломейскую улицу, где потом формировалось командование восстания «Бартош». Еще одной очень важной фигурой стал будущий начальник Генштаба, подполковник Франтишек Бюргер, который после войны даже взял себе фамилию «Бартош». Однако ключевой фигурой с точки зрения политического и военного руководства стал председатель военной комиссии Чешского национального совета, капитан Яромир Неханский, ранее командовавший операцией британских десантников Platinum-Pewter, высадившихся на чешской оккупированной территории в феврале 1945 года».

Генерал Кутлвашр и капитан Неханский быстро нашли общий язык, объясняет историк. Ни один из них не пытался доказывать, что «он здесь главный», поэтому их последующее сотрудничество проходило так эффективно. Отгремело восстание, в Прагу вошла Красная армия, все больший вес приобретала компартия. Судьбы руководителей восстания оказались трагическими.

«Уже в 1945 году у них начались проблемы, поскольку Советский Союз официально обвинил Карела Кутлвашра и целый ряд политиков Чешского национального совета в том, что, подписав капитуляцию с нацистскими частями, они не дали возможность – хотя это и не прозвучало официально, но имелось в виду именно это – Красной армии освободить Прагу. Их обвинили в том, что они дали уйти большей части сил фельдмаршала Шёрнера на запад. Генерал Кутлвашр и капитан Неханский в 1945 году были отстранены от службы. Потом они вернулись в армию, однако после февраля 1948 года их судьба сложилась трагично. Генерал Кутлвашр был в 1948 году арестован – на тот момент его уже отправили в отставку. В рамках сфальсифицированного на основе провокации дела группы «Правда побеждает» генерал был осужден к пожизненному заключению. Спустя двенадцать лет, в 1960 году, его освободили по амнистии, но годом позже он скончался. Еще ужаснее оказалась судьба капитана Неханского, который тоже в 1948 году был уволен из армии, а в 1949 году арестован, и ему был вынесен смертный приговор. 16 июня 1950 года он был казнен», – рассказывает Эдуард Стеглик.

Карел Кутлвашр – легионер, участник Сопротивления, «враг народа»

Карел Кутлвашр родился в 1895 году неподалеку от Гавличкова Брода (тогда Немецкого Брода) в обычной крестьянской семье. Окончив двухлетнюю торговую школу, поступил на работу в одну из чешских фирм. Потом работал в Киеве, в компании, экспортировавшей в царскую Россию сельскохозяйственную технику. Когда началась война, Кутлвашр одним из первых записался в Чешскую дружину, которая формировалась в Киеве, на фронте служил разведчиком, был ранен в битве у Зборова. Будучи заместителем полковника Швеца, участвовал во взятии Казани в августе 1918 года. В составе Чехословацкого корпуса дослужился до звания подполковника, командовал полком. В России он встретил и свою будущую жену – Елизавету Яковлеву. Вернувшись в 1920 году на родину, Карел Кутлвашр продолжил военную карьеру, став самым молодым бригадным генералом в стране.

В годы оккупации он примкнул к организации Сопротивления «Национальная оборона». 5 мая 1945 года генерал Слунечко назначил его командующим восставшими в области Праги, и 8 числа Кутлвашр вел переговоры о капитуляции немецких частей в обмен на их свободный проход через город к западным союзникам.

После освобождения Кутлвашр оставался в армии, служил в Брно, однако уже 1 августа 1945 года, после жалобы советского посла Валериана Зорина, был отправлен в отпуск, но заступничество президента Бенеша позволило ему вернуться в строй. Однако после коммунистического путча 1948 года, 18 декабря, его арестовали по вымышленному обвинению и в 1949 году за государственную измену генералу был вынесен приговор – пожизненное заключение. Он вышел в 1960 году по амнистии, однако здоровье бывшего военного было совершенно подорвано.

На свободе ему судьбой был отмерен всего год. Он жил с супругой в районе Вршовице, получая пенсию по возрасту в размере 250 крон в месяц, подрабатывал сторожем в здании манежа Пражского Града. Карел Кутлвашр скончался 2 октября 1961 года в больнице Мотол, на руках у врача, отец которого был боевым товарищем генерала по Чехословацкому легиону.

В 1968 году с Кутлвашра были посмертно сняты все обвинения, однако полностью реабилитирован он был лишь после «бархатной» революции. За заслуги перед государством в 2017 году президент Милош Земан возвел генерала Карела Кутлвашра в кавалеры ордена Белого льва, который является высшей государственной наградой Чешской Республики.

Яромир Неханский – диверсант, двойной агент, антикоммунист

Еще удивительней была судьба Яромира Неханского. Покинув оккупированную родину, он воевал против Гитлера во Франции и Великобритании. В Англии стал разведчиком, пройдя курс диверсионной работы и конспирации. После нескольких неудачных попыток в начале 1945 года британцам удалось забросить его на территорию протектората, где он координировал действия групп Сопротивления. На момент Пражского восстания ему не исполнилось еще и 30 лет.

После освобождения Неханский работал в структурах госбезопасности Чехословакии (OBZ), выявляя пособников нацистов. Как и других лидеров восстания, советская сторона обвинила его в том, что капитуляция дала возможность немецким частям уйти к американцам. Также ему ставили в вину принятие помощи от власовцев – бойцов Русской освободительной армии.

Тем не менее, в первые послевоенные годы ему удалось продолжить карьеру в армии и стать преподавателем Высшей военной школы. Все это время Неханский был связан с западными разведслужбами и контрразведкой Чехословакии. В 1948 году как агент ЦРУ он получил от американцев радиопередатчик и вместе с товарищем по антифашистскому Сопротивлению Велеславом Валом попытался создать подпольную группу. В августе 1949 года госбезопасностью Чехословакии (StB) был схвачен Вал, а в сентябре – Неханский. По обвинению в государственной измене оба были приговорены к смертной казни. Утром 16 июня 1950 года они были повешены во дворе пражской тюрьмы Панкрац.

В 1991 году Яромир Неханский был посмертно реабилитирован, восстановлен в звании майора и повышен до звания полковника. Сегодня имя Яромира Неханского высечено на мемориальной доске, установленной на здании Генерального штаба армии Чешской Республики.

Сослагательное наклонение судьбы города Прага

История не знает сослагательных наклонений, но все же – если бы лидеры Пражского восстания не подписали договор о капитуляции немецких войск, как бы развивались события?

«Я думаю, действительно очень важным шагом было подписать эту капитуляцию. Разумеется, 9 мая уже к Праге подошла бы Красная армия, и все еще шли бы бои. Так что Прага заплатила бы за это куда более высокую цену — больший урон был бы нанесен зданиям и городу в целом. И, конечно, человеческие потери были бы куда больше. И если во время Пражского восстания погибло около 3000 человек, то я полагаю, что примерно такое же количество жизней было спасено», – считает военный историк Эдуард Стеглик.