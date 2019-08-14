Чешские туристические визы наиболее востребованы среди россиян и китайцев

– Интерес к чешским визам в последние три-четыре года растет стабильно, и в нынешнем году произошел скачок числа поданных заявлений. Только в первом полугодии наши консульские отделения приняли более 400 тысяч заявок. Рост по сравнению с 2018 годом составляет на текущий момент уже 13%. А если исходить из статистических данных в межгодовом сопоставлении, можно предположить, что в конце года мы приблизимся к рекордному показателю – отметке в 800 тысяч виз. Напомню, что к концу минувшего года Чехия выдала 722 тысячи виз.

Краткосрочное сезонное трудоустройство – резкий рывок вверх

– Свыше 720 тысяч виз – самый высокий показатель с 1993 года, с момента распада Чехословакии на два независимых государства – Чехию и Словакию, которые пошли по собственному пути развития. Чем можно объяснить причины увеличивающегося интереса к посещению Чехии?

– Консульские отделения предоставляют услуги в сфере выдачи самых разных виз, поддерживая тем самым интерес иностранцев к туризму, культуре, спорту, бизнесу, отдыху на чешских курортах, а также к трудоустройству на нашей территории. Существует несколько причин роста спроса на чешские визы: во-первых, неутихающий и даже возрастающий интерес к посещению Чехии как очень популярного среди туристов места. Во-вторых, возрастание в последнее время числа туристов из Китая и Индии, что связано и с повышенной покупательной способностью этих посетителей. Прямое влияние на туристическую статистику оказывает также заинтересованность иностранцев в пребывании на наших курортах.

Отдельная сфера в контексте всего вышесказанного – экономические интересы, чем обусловлена необходимость деловых поездок со стороны предпринимателей, а также краткосрочное сезонное трудоустройство в Чехии – в данной категории цифры также свидетельствуют о резком рывке вверх.

– К «Радио Прага» также нередко обращаются с вопросом об уточнении требований на получение визы, и некоторые сетуют, что разные консульства предъявляют разные требования к просителю Шенгенской визы. Какие документы, согласно действующим правилам, необходимо предоставить в данном случае?

– Проситель должен предоставить документы, подтверждающие цель его пребывания и условия осуществления поездки в страну. Это касается подтверждения о наличии места проживания, определенной суммы средств с учетом длительности пребывания и бронирования билета в обратную сторону. Нельзя забывать и о медицинской страховке. Упомянутые дополнительные документы подают вместе с прошением о предоставлении визы не только в чешских консульских отделениях, но и в консульских секциях всех государств Шенгенской зоны. Правила являются общими для всех стран, подписавших договор о присоединении к Шенгенскому законодательству.

Пять процентов заявителей получили отказ в визе

– Если проситель сообщит, что он намерен решить вопрос с проживанием лишь по прибытии в Чехию, это может стать непреодолимым препятствием для выдачи ему визы?

– Да, это является препятствием, так как подтверждение о наличии забронированного места в отеле или пансионате – одно из главных в процессе рассмотрения прошения. На основе действующего Визового кодекса ЕС это является основанием для отказа в выдаче визы.

– Стало известно, что рекордсменом по числу принятых заявок (104000) на туристические визы в первом полугодиии 2019 г. является Посольство Чехии в Москве. На второй позиции по числу заявок – диппредставительство в Пекине с 38 тыс. заявок, «бронза» у Генконсульства в Шанхае с 20 тыс. заявлений. А оформлением краткосрочной рабочей визы чаще всего занимаются в диппредставительствах Чехии во Львове и Киеве, в целом получивших в первом полугодии около 101 тысячи заявок. Насколько часто просителям отказывают в выдаче виз? Существует ли статистика, помогающая понять, какие факторы на это влияют?

– Количество отказов варьируется в зависимости от того, где работают конкретные консульские отделения, и может колебаться в пределах десятых процента или даже 50%. Большой процент отказов зарегистрирован в странах с неблагополучной с точки зрения безопасности и миграции обстановкой. Согласно статистике, в прошлом году в чешской визе было отказано пяти процентам заявителей.

Как подтвердил «Радио Прага» Давид Новы, средства от консульского сбора за 1-е полугодие 2019 г. принесли в госказну Чешской Республики полмиллиарда крон. В нынешнем году впервые в истории страны МИД благодаря работе консульских отделений может покорить планку в более чем один миллиард крон (более 39,2 млн евро).