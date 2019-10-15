Турция не получит чешского оружия

О немедленном замораживании лицензий на экспорт военного материала в Турцию в понедельник вечером сообщил вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек. Степень результативности введенных по отношению к Турции ограничений, по мнению аналитиков, будет зависеть от объемов запаса вооружений, созданного перед началом военной операции.

«Действие всех уже выданных лицензий на экспорт вооружений приостановлено. Новые разрешения не будут оформляться до тех пор, пока все не разъяснится. Осуществляемые нами шаги мы координируем с Евросоюзом и дискутируем о них в рамках Вышеградской четверки», – прокомментировал создавшееся положение вице-премьер Ян Гамачек.

Кроме стрелкового оружия калибром до 20 миллиметров, Чехия до настоящего момента поставляла в Турцию боеприпасы, сухопутные транспортные средства, а также запчасти к ним, и авиатехнику.

Более конкретную информацию министр промышленности и торговли Карел Гавличек отказался предоставить: «Наши поставки – это комбинация разных видов оружия. Точнее я говорить не буду, да и не могу. В любом случае, хотя бы по нашей информации, речь не идет непосредственно об оружии, используемом в актуально вспыхнувшем конфликте. Несмотря на это, мы остановили все поставки вооружений».

Далее все будет зависеть от развития ситуации.

Турецкая сторона утверждает, что военная операция на северо-востоке Сирии является реализацией права на самооборону, подтвержденного международным законодательством.

Чехия атаку на подразделения курдов в Сирии осудила. Турецкий посол Ахмет Бигали в связи с начавшейся в минувшую среду военной операцией был в понедельник вызван на ковер в МИД Чехии. Глава ведомства Томаш Петршичек во время разговора подчеркнул, что отдает предпочтение дипломатическому варианту решения конфликта: «Мы готовы вести диалог с Турцией, однако только при условии заключения на северо-востоке Сирии перемирия и прекращения односторонней военной операции, жертвами которой уже стало множество гражданских лиц».

Министр иностранных дел Чехии также напомнил турецкому дипломату о различии чешского и турецкого отношения к курдам: «Для Европейского союза и США это союзники, которые помогли поразить так называемое Исламское государство».