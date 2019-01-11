Трудовые мигранты в Чехии – кто они?

В «верхнем» сегменте рынка труда, то есть там, где работают высококвалифицированные профессионалы, находят применение, в основном, словаки. Они держат первенство среди иностранцев – врачей и, наряду с румынами, также в сфере IT.

«В глазах общественности, трудовые мигранты представляют собой некую однородную массу. На самом деле все они очень разные. Например, гастарбайтеры из Словакии и Румынии отличаются юным возрастом. Каждая из национальностей предпочитает разные профессии. Большинство иностранцев трудоустроены в Праге, где зарплаты выше, чем в среднем по стране, что вполне логично», - рассказывает Далибор Голы из Чешского статистического управления.

Для работы в розничной торговле и сельскохозяйственной отрасли чаще других привлекаются украинцы.

Поляки трудятся на предприятиях горнодобывающей промышленности, а типичный гастарбайтер из Болгарии – это мужчина лет 45, занимающийся техническим обслуживанием оборудования на промышленном предприятии, продолжает Голы.

Определенным парадоксом можно назвать то, что количество трудоустроенных в Чехии иностранцев превышает число проживающих в стране граждан зарубежных государств более чем в два раза.

«Доля иностранцев в общем количестве рабочей силы достигает 10,7 процента. На постоянной основе в стране проживают 5 процентов зарубежных граждан, то есть здесь наблюдается огромный дисбаланс. Все они, в основном, в трудоспособном возрасте. Иностранных пенсионеров у нас практически нет, а детей - мало», - заключает Голы.

Наибольшим спросом у чешских работодателей пользуются украинцы. Благодаря государственной программе «Режим Украина» их в Чехии удалось трудоустроить уже более 20 тысяч. Эта цифра вырастет и в этом году, утверждает Эва Величкова, пресс-секретарь Союза промышленности и транспорта.

Правительство намерено упростить процедуру трудоустройства также для выходцев из Молдовы, Беларуси и Черной Горы.

Чешские фирмы стабильно нуждаются в приливе зарубежных трудовых ресурсов. По данным Службы занятости населения за 2018 год, общее количество вакантных мест по стране составило 320 тысяч. Для сравнения: число безработных за указанный период времени не превысило 230 тысяч человек.