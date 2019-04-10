Троянский конь под стенами замка Боузов

Монументальная деревянная фигура служит центром экспозиции, посвященной осадным и стенобитным орудиям минувших эпох.

«Это самое большое в мире сооружение в виде Троянского коня с внутренними помещениями, открытыми для посещения. Именно поэтому наш объект внесен в список смотровых площадок Чешской Республики как уникальная конструкция. Его высота составляет пятнадцать метров, длина – шестнадцать метров, вес – более сорока тонн. По 52 ступеням лестницы посетители могут подняться в «голову коня», где сделана смотровая площадка», – рассказывает сотрудник исторического комплекса Ладислав Кунчар. Кстати, для сооружения этой внушительной «лошадки» была использована лиственница – другой вид древесины еще больше увеличил бы ее вес.

Почему в Моравии, где вряд ли бывал хитроумный Одиссей, вдруг появился Троянский конь? Ведь в истории ничего не сказано о том, что Парис прятал Елену Прекрасную в замке Боузов. Что здесь делает этот колосс? «Он выполняет три задачи. Во-первых, это смотровая площадка. Во-вторых, боевая машина, которую, благодаря ее роли в Троянской войне, можно назвать самой известной в мире. В третьих, в «брюхе» коня развернута выставка картин с исторической тематикой».

Греки умели строить не коней, а корабли

Насколько похож «моравский брат» на своего древнего предшественника, которого изготовил Эпей? Он был в точности таким же? «Разумеется, тот конь выглядел иначе. Как говорится, "В каждой избушке – свои погремушки". Для нас этого коня построил корабел Радим Заплетал из Пршерова, который использовал свои знания в этой области. Кстати, и историки согласны с тем, что у греков, осаждавших Трою, не было готового проекта коня. Кто бы им его так быстро начертил? Так что они сделали то, что умели, а умели они строить корабли. Поэтому корпусом Троянского коня – и я в этом согласен с историками – служил корабль. Собственно и то, где мы сейчас стоим – это перевернутый корпус корабля».

Здесь есть и корабельные переборки, и огромные щиты, выполняющие не только декоративные функции. «Это еще и действующие ставни. Оба щита оснащены поворотным механизмом и в случае плохой погоды, если надвигается буря или вьюга, мы можем их выдвинуть перед окнами, чтобы у нас, например, не унесло ветром картины».

Как известно, «Бойтесь данайцев, дары приносящих». В древних эпосах приводится разное число ахейских воинов, прятавшихся в деревянном коне, которого внесли в город доверчивые троянцы – сто, пятьдесят, двадцать, девять... А сколько человек поместилось бы в «Моравского коня»? «Если бы наши посетители встали близко друг к другу во внутреннем пространстве нашего «коня», то, по нашим подсчетам, там поместилось бы 120, а, возможно, и 130 человек», – говорит Ладислав Кунчар.

В средней части сооружения развернута художественная выставка. «Здесь представлены работы Богуслава Стрна – художника из Моравских Будеёвиц, который, помимо прочего, иллюстрировал события Моравских маркграфских войн. Здесь выставлены его цветные картины, изображающие рыцарей и солдат разных времен».

Остается добавить, что в историческом музее под открытым небом можно увидеть не только гигантского коня. Здесь проходят многочисленные выставки, связанные уже не с древнегреческим эпосом, а с чешской историей, прежде всего, с гуситскими войнами. Тут экспонируется старинное оружие, пыточные инструменты; здесь можно пострелять из старинных ружей и даже из древней катапульты. Музей открыт в теплое время года, с апреля по конец октября.