Тридцать лет назад компартия Чехословакии распустила Народную милицию и извинилась перед гражданами

Представитель компартии выступил по Чехословацкому телевидению со следующим заявлением: «Коммунистическая партия Чехословакии приносит свои извинения рабочим, интеллигенции и молодежи за свои действия в прошлом, за события 17 ноября 1989 года и за то, что им предшествовало. Компартия хочет стать одним из гарантов вашего права на свободную и достойную жизнь и осуществление ваших надежд».

Историк, заместитель генерального директора Национального музея Михал Стеглик поясняет: «В конце своего существования Народная милиция насчитывала около 80 000 членов. Когда они сдавали оружие, это было 70 000 винтовок, тысячи автоматов и т.д. Армии было передано 80 миллионов единиц боеприпасов».

История Народной милиции берет начало в 1945 году. Эти силы принимали непосредственное участие в приходе к власти компартии. 21 февраля 1948 была издана директива ЦК КПЧ об объединении отрядов, действующих при заводах и фабриках, в «Рабочую милицию партии», которая взяла под контроль ключевые объекты Праги. 25 февраля 1948 года в столице состоялось шествие шести тысяч вооруженных милиционеров, что сыграло решающую роль в переходе власти в руки КПЧ во главе с Клементом Готвальдом.

Будучи карательным органом компартии, Народная милиция принимала активное участие в вооруженном разгоне протестных демонстраций в августе 1969 года, когда граждане вышли на акции протеста через год после вторжения войск стран Варшавского договора. 20-21 августа от пуль милиционеров погибло несколько человек в Праге и Брно, в том числе случайные прохожие и один ребенок.

В январе 1989 года милиция занималась подавлением протестов в ходе «Недели Палаха», когда граждане вышли на акции в 20-ю годовщину самосожжения пражского студента. Милиция применяла силу и 21 августа и 28 октября 1989 года. Во время демонстрации 17 ноября, однако, они не вмешивались. При этом глава пражского горкома КПЧ Мирослав Штепан стянул силы милиции для защиты штаб-квартиры компартии.

21 ноября 1989 г. решением президиума ЦК КПЧ отделы Народной милиции были направлены в Прагу. Однако в ночь с 21 на 22 ноября генсек ЦК КПЧ Милош Якеш отменил приказ. Это стало ключевым моментом отказа компартии Чехословакии от планов подавления «бархатной» революции силовыми методами.

