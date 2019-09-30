Три тысячи лет под землей: Что нашли чешские археологи у деревни Малешице?

Доисторическая деревня, которая претендует на звание археологического открытия не только года, но и десятилетия, была найдена во время строительных работ у деревни Малешице у Турнова, в Либерецком крае на севере Чехии. Во время работы с эскаватором рабочии удалил верхний слой почвы, а под ним было скрыто настоящее сокровище – остатки керамики, элементов быта и даже фундаменты домов. Все это – по предварительным оценкам историков и археологов – относится к каменному и бронзовому веку. Оказывается, люди уже тогда любили накрывать стол красивой посудой. С подробностями историк и археолог Ян Простржедник:

— Эта форма керамических предметов – чашка с «ручкой» – далеко не современна. С уверенностью можно утверждать, что такая посуда активно использовалась в хозяйстве уже несколько тысяч лет назад, примерно с эпохи бронзового века.

Обычный человек вряд ли сможет распознать черты жилого дома в остатках фундамента, однако археологи уже уверены в том, что здесь находилось несколько видов построек. Как выглядело жилье в области реки Йизера три тысячи лет назад?

— Это были как свайные жилища – дома, возведенные на сваях над поверхностью земли или над водой (у нас здесь протекает река Йизера). Но также здесь уже существовали так и более поздние виды построек, например, дома с так называемой «пазовой» конструкцией.

Поселение, найденное чешскими археологами, относится к так называемой культуре «полей погребальных урн» – общее обозначение ряда археологических культур раннего железного века. Современные ученые считают, что данная культура зародилась на территории современных Нидерландов, а потом распространилась практически по всей центральной Европе. Ее основной признак – могильники без насыпей, которые содержат преимущественно остатки трупосожжений, обычно с захоронением праха в глиняных сосудах, поставленных на дно могилы. Подробнее об этой культуре рассказывает Ян Простржедник:

— Эти люди очень ответственно и, я бы даже сказал, аккуратно и благоговейно относились к процессу погребения своих близких, включая маленьких детей, что нехарактерно для ранних культур развития человека. Это объясняется не только уважением к смерти, но и сильными родственными связями. Среди необычных предметов, найденными нами, я хотел бы отметить погремушку – многие считают ее детской игрушкой, но в данном случае она могла также использоваться при проведении ритуалов.

Подобное поселение чешские археологи нашли всего несколько лет назад совсем неподалеку – у деревни Пршишовице у Турнова. По предварительным оценкам ученых оба поселения практически ровесники, здесь были найдены подобные предметы быта и дома. Можно ли считать, что несколько тысяч лет назад область у Турнова вдоль реки Йирзера активно развивалась культура «полей погребальных урн»?

— Эту область действительно можно назвать «густонаселенной», что немного нехарактерно для каменного и бронзового века, а более типично для начала Средневиковья. Однако, эта эпоха была также периодом позитивных климатических изменений, что позволяло людям начать вести оседлый образ жизни, заводить много детей и заселять целые регионы. В связи с оседлой жизнью и новыми климатическими условиями, люди того периода начинали учиться строить иные типы домов, более подходящих для их новой жизни. О том, какие здания были в деревне рассказал археолог Роман Сыроватка:

— Некоторые найденные объекты служили как амбары, хотя это были просто ямы в земле, однако их стены были обработаны специальной гончарской глиной. Там обычно хранилось зерно. Кроме того, мы нашли еще ряд объектов, однако, пока не можем с точностью сказать, служили ли они для жилья, для хранения пищи или для работы.

Большую часть найденных доисторических ценностей археологи планируют отреставрировать. А современная техника поможет не только восстановить эти предметы, но и более точно определить период их происхождения.