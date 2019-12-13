Третья свеча Рождества

Первая – «свеча пророков», она означает ожидание чуда рождения Спасителя и посвящена пророкам, предсказавшим его появление на свет. По традиции эта свеча должна быть фиолетового цвета.

Во второе воскресенье Адвента зажглась «Вифлеемская свеча», символизирующая любовь. Ей тоже следует быть быть фиолетовой или лиловой. Она напоминает о яслях, в которых появился на свет Младенец Иисус.

Завтра, в третье воскресенье, зажгут «пасторскую свечу». Она должна быть розовой и означает радость, что Адвент приближается к своему праздничному финалу.

В последнее воскресенье перед Рождеством зажжется «ангельская свеча», вновь фиолетовая, которая несет мир и покой. Иногда она загорается еще в Сочельник.

Справедливости ради нужно добавить, что свечей может быть не четыре, а больше, они могут быть разной величины – ведь первым предстоит гореть дольше остальных, и разных цветов.

Католической священник Павел Семела объясняет: «Зеленый венок символизировал как в Ветхом завете, так и в античной культуре победу, или иногда королевское звание». Традиция зажигания свечей на венке Адвента берет свое начало от еврейской Хануки, которую так и называют – «светлой» и зажигают восемь свечей меноры.

23 свечи на старом колесе

В своей теперешнем виде адвентный венок появился в 1839 году – его придумал лютеранский пастор Иоганн Хинрих Вихерн, основавший в Гамбурге школу для сирот. Дети спрашивали, когда же, наконец, наступит Рождество, и наставник установил на старом колесе от телеги 19 маленьких красных свечек для будних дней и 4 большие белые для воскресных, каждый вечер зажигая по одной новой свече. Позже эту идею у лютеран заимствовали католики.

«Парадайзл»

Также предшественником адвентного венка считается «парадайзл» (Paradeisl), то есть «райский сад», который появился в католических немецких и австрийских землях. Это – пирамида из еловых ветвей, которую ставили на блюдо. Иногда грани этой конструкции скрепляли с помощью яблок, в каждое из которых втыкали по свечке. «Парадайзл» украшали сухофруктами, красными и золотыми лентами, рождественским печеньем и орехами. Свечи в этом «райском саду» тоже зажигали постепенно, по мере приближения Рождества.

В Адвент венк бывает не только на столе – его также вешают в честь Рождества на входную дверь. Круглая форма символизирует вечную жизнь, которую дарует Воскресение Христа, зелень хвои – цвет этой жизни, а свечи означают свет, который осветит мир в Рождество с приходом Младенца. В храмах под адвентным венком ставят ящичек, куда прихожане могут класть подарки для сирот.

Адвент открывает христианский литургический год. В это время христиане помогают бедным, занимаются благотворительностью, соблюдают пост, что в сегодняшнем католицизме означает, не отказ от скоромных блюд, а, прежде всего, погружение в молитву и посещение храма.

Печенье под колядки

С начала XII века в Чехии в первые дни Адвента начинали готовить медовые пряники, поскольку чтобы стать мягкими им требовалось как раз около четырех недель. Из их теста также делают адвентные венки и пряничные домики. А во время приготовления рождественского печенья принято распевать колядки, которые каждый чех заучивает еще в детстве. В чешских домах и храмах ставят рождественские ясли, или вертепы (в Чехии их называют «бетлемы» – от Вифлеема). В Богемии вертепы появились задолго до новогодней елки.

Однако главным смыслом Адвента остается его религиозное наполнение – ожидание появления на свет Спасителя. «В период раннего христианства, в V–VI веках, уже стали служить первые предрождественские литургии. В течение четырех недель перед рождением Иисуса люди должны поститься и размышлять, готовясь таким образом к рождению Спасителя», – объясняет священник Павел Семела.