Трещотки и пучалки чешской Страстной седмицы

Страстная неделя ведет свой отсчет с Вербного, или Пальмового, воскресенья, когда, как повествуют все четыре Евангелия, люди приветствовали въезд Иисуса в Иерусалим пальмовыми ветвями. По-чешски этот день называется Květná neděle – «Цветоносное воскресенье». Поскольку в Чехии, как и в России, пальмы не растут, здесь их тоже заменяют вербой.

«В Вербное воскресенье принято ходить в костел, чтобы освятить там какие-нибудь веточки, как правило, распускающейся вербы, которые люди потом использовали в различных обрядах. Их клали за картины в комнате, делали из них крестики, которые прятали в чердачных балках, чтобы в дом не попала молния. Землепашец делал из вербы крест, который закапывал на своем поле», – объясняет директор Полабского музея Ян Виндушка.

Проглоти три почки вербы

Использовалось это растение и в народной медицине. «Чтобы вылечить больное горло, нужно проглотить три почки освященной вербы. Ими же можно потереть глаз, чтобы он перестал болеть. Еще можно промыть глаз в Великую пятницу ключевой водой. То есть верба служила своего рода защитой дома и хозяйства».

В Вербное воскресенье хозяйкам было запрещено печь что-либо из муки – «чтобы не запечь деревьям цветы». Крестьяне следили в этот день за погодой, поскольку есть примета – каким будет Вербной воскресенье, такой будет и жатва.

В эти дни христиане готовятся встречать Пасху, и в прежние времена в Чехии назубок знали, как называется каждый из оставшихся перед праздником дней.

Сине-желтый понедельник

Синий понедельник. В этот день на алтарь кладут покров синего или фиолетового цвета. Иногда этот день называли еще и Желтым – хозяйки ходили собирать цветы, символизирующие солнце. Из мать-и-мачехи заваривали чай, который, как считают, придает силы, – ведь в понедельник следует приступать к уборке дома и работе в саду. Этот день любили школяры – у них начинались пасхальные каникулы. Хотя для взрослых это был обычный рабочий день, некоторые верующие предпочитали в этот день не трудиться.

В среду хмуриться не след

Вторник в чешской традиции называется «серым». В этот день хозяйки подметают дом, снимают паутину, выгоняют затаившихся по углам пауков. Среду называют «гадкой», «уродливой» – этот день связан с предательством Христа Иудой. Хмуриться в этот день не следует – будешь ходить мрачным каждую среду весь следующий год.

Сегодня непременным атрибутом Пасхи стало украшение городских улиц и площадей, витрин магазинов – пестрые яйца, барашки, пасхальные зайцы... А как обстояло дело в менее коммерциализированные времена? «В те времена тогда с украшениями не перебарщивали. Главным считалось, чтобы в эти дни все было хорошо убрано – делали побелку стен, прочищали печные трубы. Заканчивалась зима, приходило новое время года, так что было необходимо вымести из дома всю грязь в прямом и переносном смысле».

Сегодня мало кто держит пост. Однако прежде верующие ограничивали себя в пище, воздерживались от мяса, хозяин прекращал курить и нюхать табак. С этим временем связано такое блюдо как «пучалка» – нетрудно догадаться, что его название происходит от слова «пучить».

«Деликатесы» Великого поста

«Пучалка – старое постное блюдо. Его готовили из пророщенного гороха, который обжаривали на сковороде. Это блюдо делали соленым, с перцем, или сладким, с медом. Оно дало название и дню недели – в регионе Лабе первое воскресенье Великого поста так и называется – "пучалка"», – объясняет директор Полабского музея Ян Виндушка.

Всякий в Чехии знает, что четверг Страстной недели называется Зеленым. Некоторые ученые считают происхождение этого названия случайным. В немецкой традиции он назывался Greinen – «плачущий», поскольку в этот день после предательства Иуды был схвачен Иисус. Однако постепенно вместо Greinen начали говорить Grünen – «зеленый», и этот цвет стал символом этого дня. В четверг принято есть пищу зеленого цвета – капусту, шпинат.

Тот, кто перед восходом солнца съел хлеб, намазанный медом, будет защищен от укусов змей и ос. Жители Орлицких гор бросают в колодцы хлеб, намазанный медом, чтобы они целый год не пересыхали. Вместо хлеба иногда медом намазывали "идаше" – косички из теста, напоминающие о веревке, на которой повесился Иуда.

Зеленый четверг – когда колокола улетают в Рим

С четверга до Белой субботы музыкальные инструменты и колокола не имеют права подавать голос. «По легенде, колокола улетают в Рим, и их звон нужно заменить каким-то другим подобным звуком, так что в регионе Ходско практически не прерывалась традиция, которая называется «треньканье». Этот обычай известен и в других регионах под названием «гогот» и так далее. Деревенские мальчишки собираются вместе, и в тот момент, когда должны звонить колокола, с разными трещотками ходят по деревне. Это шествие имеет свой четкий порядок – оно начинается в четверг вечером, после церковной службы. Следующая процессия устраивается рано утром в пятницу – в пять часов. Я, что когда был маленьким, то ждал этого с нетерпением, а сейчас не знаю, стал бы я вставать в такую рань… С трещотками ходили также в полдень пятницы, в три часа дня и вечером, когда служат мессу; в субботу – тоже в пять утра, а потом в полдень. Это – своего рода колядование», – рассказывает Йозеф Нейдл директор музея региона Ходско в городе Домажлице. Этот «деревянный звон», который также был призван «прогнать Иуду», известен в Чехии со времен раннего средневековья.

Именно с четвергом связано множество примет Страстной недели. Так, работать после полудня считалось грехом. После захода солнца хозяин из новой кружки кропил святой водой дом и все вокруг. Так жилище защищали от ведьм, причем рукой кропить было нельзя – только пучком соломы.

Магия Великой пятницы

Великая пятница – самый печальный, но и самый мистический день перед Пасхой. В этот день принято перед восходом солнца умываться в ручье, чтобы целый год не болеть. В некоторых краях в пятницу пряли пасхальные нити – защиту от злых духов и удара молнии.

В Великую пятницу нельзя было ничего давать вещи взаймы – считалось, что с помощью этих предметов можно навести на хозяев порчу. Особенно тщательно нужно было следить за ведром для молока, чтобы уберечь от нечистой силы коров. Нельзя было и тревожить землю, поэтому ни в поле, ни в саду люди в этот день не работали. Запрещено также стирать, так как считалось, что в этот день стираешь не в воде, а в Крови Христовой.

Великая пятница также связана с верой в магию земли, которая в этот день открывает спрятанные в ней сокровища, поэтому вечером по лесам и развалинам старинных крепостей и замков бродили искатели кладов. Указать, где находится сокровище, может огонек цветка папоротника – из расщелины в скале или стене появляется свет. Люди верили, что на сушу в эту ночь могут выходить водяные, чтобы скакать на конях всю ночь. В Великую пятницу открывается гора Бланик, где спят Бланицкие рыцари во главе с защитником Чешских земель святым Вацлавом.

Огонь Белой субботы

Суббота называется Белой – в честь крестильной рубашки. В этот день вновь звучат церковные колокола. В ночь воскресения Христа свет одерживает победу над тьмой, гаснет старый огонь и загорается новый. Перед входом в костел разжигают костер. Раньше после благословения костра священником хозяйки разбирали пылающие головешки, чтобы зажечь с их помощью новый огонь в своем доме. Наступала Пасха.