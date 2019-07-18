Требуется переводчик с тайского и азербайджанского

Бюро переводов с трудом находят специалистов по языкам азиатского региона. Иржи Спевачек, владелец одного из агентств, сетует, что тяжелее всего приходится, когда поступает заказ на японские, корейские и тайские тексты.

«Людей, владеющих «экзотическими» языками, конечно, крайне мало – у нас таких три-пять человек. К тому же они не могут специализироваться на каком-то конкретном направлении. Это особенно заметно, если сравнивать с английским, с которым работают сотни и даже тысячи человек. Переводчики с редких языков перегружены работой, так что подчас отказываются от заказов или требуют двойной оплаты».

Стоимость перевода одной страницы текста с азербайджанского языка может достигать и 3000 крон (более 115 евро). В случае с китайским агентства часто выходят из положения, делая перевод через английский, поскольку часто речь идет о проектах, в которых используется сразу несколько языков.

«Переводы с английского на китайский значительно дешевле, чем с чешского на китайский. То же самое и в случае с корейскими или тайским», – поясняет Иржи Спевачек.

Цена так называемой нормостраницы – это 1800 знаков, включая пробелы, – варьируется в зависимости длины текста, его сложности, наличия профессиональных терминов и сроков сдачи, объясняет председатель Ассоциации чешских бюро переводов Радка Вегрихтова: «Стоимость перевода одной нормостраницы с английского колеблется в границах от 350 до 500 крон, в зависимости от содержания текста и сроков, а цена за перевод с китайского может быть выше на двести процентов».

Марта Бартошкова работает с тремя иностранными языками – исландским, норвежским и английским. На отсутствие работы ей жаловаться сложно – заказы расписаны на год вперед. «Сейчас я перевожу серию детективов – это уже вторая. Кроме того, завершаю роман – это мой первый художественный перевод с норвежского языка. Работа над одной страницей книги может потребовать от получаса до трех часов. Сейчас у меня скопились переводы, которые я должна закончить до весны 2021 года».

Спрос на скандинавские языки растет не только при издании беллетристики, хотя, конечно, скандинавские детективы вошли в моду еще со времен «Девушки с татуировкой дракона», – на чешский приходится переводить самые разные тексты. «Бум сейчас наблюдается не только в литературе, но и в музыке, в дизайне – все скандинавское считается очень стильным и хорошо продается. Для исландского это актуально вдвойне, поскольку все больше чехов едет работать в Исландию, что, естественно, увеличивает спрос на переводы трудовых договоров, свидетельств о рождении, браке и, увы, смерти…» – объясняет Марта.

Разумеется, в Чехии нужны не только редкие языки. По данным Ассоциации чешских бюро переводов, первое место прочно занимает английский. Однако за последние два года вдвое вырос спрос на немецкий язык – это произошло благодаря увеличению торгового оборота с Германией.

А как же компьютерные переводы? Ведь в наши дни существует немало программ, помогающих человеку понять текст на незнакомом языке. Разумеется, переводчики не пренебрегают возможностью облегчить себе задачу. С этим согласен и Иржи Спевачек: «Мне кажется, что сейчас весь мир движется к тому, когда переводить будут компьютеры. Уже сегодня у вас есть две возможности – внести текст в программу-переводчик, а потом отредактировать. Или же сделать так называемый «автоматический перевод», когда можно отклонить или принять предлагаемый вариант. Созданный таким образом текст – это семьдесят процентов работы переводчика».