Травля несогласных в ЧССР: «просто делавшие свою работу» предстали перед судом сорок лет спустя

Сорок два года назад министр внутренних дел Яромир Обзина поставил задачу: «Добиться полного разобщения движения и изоляции главных инициаторов появления "Хартии-77" от остальных подписантов, а в отношении отдельных организаторов добиться их выезда из ЧССР».

Збынек Дудек, Иржи Шимак, Ярослав Марышко, Карел Гаек и Рудольф Пелтан. 24 сентября 2019 года начались судебные слушания по делу пятерых бывших сотрудников госбезопасности времен социализма (StB), которое было открыто еще в конце прошлого года. За нанесение ущерба здоровью, безосновательные задержания и терроризирование граждан этим людям грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Все подсудимые свою вину отрицают.

Процессы по делу виновных в «Санации» идут начиная с 1999 года. Главный обвиняемый – глава МВД ЧССР Яромир Обзина умер в 2003 году, еще до вынесения приговора. Большая часть тех, кто занимался травлей, получали условные сроки.

Рассказывает сотрудник Института изучения тоталитарных режимов Ладислав Кудрна: «Они действовали очень избирательно, поскольку знали, что и в отношении кого они могут себе позволить. Они использовали физическое и психическое насилие, причем в самой жестокой форме, которую можно представить». В ходе допросов чехословацкие несогласные получали увечья, были вынуждены менять место работы. По подсчетам историка, за время проведения «Санации», которая продолжалась и в 1980-е года, таким образом покинуть родину заставили 280 диссидентов, то есть 15% от числа подписавших «Хартию-77».

Охота на диссидентов

Одним из тех, кому пришлось пройти через «Санацию», был музыкант Ярослав Ероним Недуга, выступавший в группах Extempore и Mezzanin. Его запугивали более десяти лет – пытаясь заставить стать стукачом, угрожали возбудить фальсифицированное дело о совращении несовершеннолетних.

«Меня допрашивали по пять часов к ряду. Во время последнего допроса мне сказали, что меня или посадят на восемь с половиной лет, без всяких условных сроков, или я должен эмигрировать в Вену. Я все время находился в состоянии стресса. Когда я уезжал из страны, у меня уже дергался глаз и тряслись руки», – рассказывал музыкант в интервью «Чешскому Радио». В 1982 году Ярославу Недуге все же пришлось эмигрировать в Австрию, что разрушило его судьбу как музыканта. На родину он вернулся только после «бархатной» революции.

Уехать из страны пришлось медику Яне Пршевратской. После того как ее подпись появилось под «Хартией-77», ее допрашивали около восьмидесяти раз. Также ей пришлось перенести и физическое нападение.

«Я шла домой и вдруг услышала за спиной шаги. Было ужасно страшно, но мне удалось дойти до дома. В последний момент я побежала, и двое мужчин кинулись за мной, схватили и начали оттягивать от дверей. Мне удалось вырваться и взбежать на второй этаж, я захлопнула дверь и выглянула в окно. На улице стоял их автомобиль, и было понятно, что это были агенты госбезопасности. Мне стало плохо, тело перестало слушаться, я опустилась на пол и пролежала без движения несколько часов», – вспоминает Яна Пршевратска, которая в итоге эмигрировала в Канаду, где живет по сей день.

На первое заседание по делу о «Санации» 24 сентября 2019 года в зал суда для дачи показаний пришел один из пострадавших – член легендарной рок-группы The Plastic People of the Universe Вратислав Брабенец. «Хуже всего было, когда мне говорили, что похитят мою двухлетнюю дочь», – вспоминал перед началом заседания музыкант. За отказ от сотрудничества с «органами» ему также угрожали похищением жены.

Однако Иржи Шимак на скамье подсудимых отсутствовал – по словам адвоката, из-за продолжительной болезни. Наряду с другим обвиняемым – Збынеком Дудеком, ранее он уже был осужден за физические и психические издевательства над диссидентами на три с половиной года лишения свободы. Рудольф Пелтан в конце 1970-х – начале 80-х гг. был непосредственным начальником троих из обвиняемых. По словам сегодняшнего члена компартии Чехии и Моравии, он не знал о действиях своих подчиненных.

В связи с отсутствием обвиняемого судья Ольга Калашова сразу после начала заседания перенесла основные слушания на 12 ноября 2019 года. Обвинения, которые рассматривает суд, были выдвинуты на основании исследования, проведенного Отделом документации и расследования преступлений коммунизма. Не исключено, что список обвиняемых – бывших сотрудников госбезопасности будет расширен.

Историки напоминают – сегодняшним гражданам Чехии трудно представить, чем в 1970-е и 80-е оборачивалась для диссидентов подобная травля, которую вели эстэбэшники, уверенные в своей полной безнаказанности и получившие «отмашку» на самом высшем уровне.