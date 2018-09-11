Транссиб – колея чешской и русской истории

«Радио Прага» продолжает рассказ о путешествии по этому маршруту группы «Чешского Радио» – под стук колес Мартина Поухла, Иван Студены и Алексей Максимов смотрели из окна вагона на великие сибирские реки, бесконечные леса и поля, которые остались теми же, что и сто лет назад. Свою поездку по самой длинной железной дороге мира журналисты воспринимали не только как научно-исследовательскую экспедицию, но и как волнующее приключение.

«Исторический момент – мы отправляемся по Транссибирской магистрали. Для меня это огромное событие», – делится своими ощущениями Иван Студены.

Одна из целей экспедиции – почувствовать огромность пространства Евразийского континента и вспомнить, в каких условиях находились легионеры, жившие в железнодорожных вагонах в годы Гражданской войны в России, с 1918 по 1920-й. В Чехии с этой целью был даже воссоздан так называемый «Легиопоезд».

«Это были теплушки – обычный крытый вагон, приспособленный таким образом, чтобы там можно было жить длительное время. Прежде всего, там, разумеется, устанавливались печки, благодаря которым теплушки и получили свое название. Также там были сделаны нары с обеих сторон, и на каждых спало по 4–5 человек. То есть один вагон служил пристанищем для 16–20 солдат», – рассказал «Чешскому Радио» Петр Чижек, член Ассоциации чехословацких легионеров.

Бои и сложные политические игры посреди русской Гражданской войны не были единственным наполнением трех лет, проведенных легионерами на железнодорожных путях. Там была и составляющая мирной жизни – чехи и словаки играли в шахматы, в футбол, создавали оркестры и хоры и даже… смотрели кино.

«Вы будете удивлены, но у легионеров на Транссибирской магистрали были кинопоказы, которые для них проводили так называемые «дядюшки» из американской организации YMKA. Они организовывали там торговлю и обеспечивали солдатам развлечения», – рассказывает сотрудник чешского «Легиопоезда» Зденек Вотава.

Чехословацкие составы: футбол, шахматы, почта и кино

Среди фильмов, которые «крутили» в чехословацких поездах, были, в основном, американские комедии. YMKA – а в этой американской организации работало много этнических чехов из числа многочисленной чешской диаспоры США – также помогали чехословакам устраивать театральные представления.

«В рядах наших легионеров в России служил, например, актер Зденек Штепанек, который и в Сибири в составе театрального коллектива играл Яна Гуса – в этой роли он потом прославится в кинотрилогии режиссера Отакара Вавры», – напоминает Зденек Вотава.

В чехословацких составах были созданы даже специальные почтовые вагоны, которые занимались не только перевозкой писем – оттуда можно было отправить весточку на родину, как будто из почтового отделения, что в условиях Гражданской войны было практически фантастикой. До распада Австро-Венгрии письма снабжались фальшивыми штемпелями лагерей военнопленных, поскольку вступление в ряды корпуса, считавшихся частью Французского легиона, приравнивалось Веной к государственной измене. В таких вагонах продавались и почтовые марки, с помощью которых отправляло свои письма и местное русское население. Можно было воспользоваться пером и чернильницей, купить конверт и бумагу, – все это в Сибири в то время отыскать было довольно трудно.

В Чехии воссоздали и так называемый бронированный вагон – он не был бронированным в современном понимании, а отличался от обычного двойными стенками, пространство между которыми было заполнено щебнем и песком, что давало защиту при обстреле. Однако вернемся на современный Транссиб. В вагоне, устав следить за бесконечными лесами и болотами за окном, журналисты Чешского Радио решили поговорить с соседями.

«Вы хотите здесь задержаться и разговорить эту компанию из соседнего купе? Я вам советую быть осмотрительными – они вас просто так не отпустят, будут вам настойчиво наливать алкоголь. Уже вижу, что они хотят выпить с Мартином, вижу, что именно они пьют, и какая у них, что называется, закуска», - предупреждает Алексей Максимов, выступающий, благодаря своему русскому происхождению, экспертом по российским реалиям.

Не вняв предупреждениям, чешские журналисты, вооруженные микрофоном, обратились к группе пассажиров. «В вагоне-ресторане мы подсели к Андрею и двум его друзьям, которые из Новосибирска едут по железной дороге 800 километров до Красноярска, чтобы купить подержанный автомобиль BMW», – рассказывает Иван Студены.

«Мы покупаем BMW 3. Если мы напьемся сегодня, то завтра уже никуда не поедем, а отправимся в воскресенье», – поясняет свои ближайшие планы пассажир.

«Какое у вас мнение о нашей стране?» Чешским журналистам самим пришлось выступать в качестве интервьюируемых и делиться своими впечатлениями о поездке по Сибири. О чехословацких легионерах, которые ехали по этой дороге 100 лет назад, эти пассажиры ничего не знали. Андрей вспомнил из школьной программы термин «белочехи». Впереди у экспедиции радиожурналистов еще были встречи с российскими историками и обычными сибиряками, интересующимися страницами летописи своего края, связанными с Чехословацким корпусом и его ролью в Гражданской войне.

