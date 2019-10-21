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Трансплантация донорского сердца без его остановки

Антон Каймаков
21-10-2019
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В Чехии освоена методика трансплантации сердца без остановки деятельности донорского органа. Способ, успешно примененный на практике в 2005 году в Великобритании и годом позже в США, ныне будет использоваться для лечения пациентов в критическом состоянии также в пражском Институте клинической и экспериментальной медицины.

Новой методикой предусматривается изъятие донорского сердца без остановки его сокращений. Орган в этом случае подключается к системе искусственного кровообращения и транспортируется на место проведения операции по пересадке в обогреваемом боксе.

«Методику транспортировки органов для пересадки реципиентам, когда сохраняются определенные физиологические условия, мы стремимся применять во всех случаях. Сердце было последним органом, который у нас оказался исключением. В случае печени, легких и почек упоминаемая методика уже используется. Что касается сердца, то при помощи нового для нас метода мы стремимся продлить время, в течение которого орган может быть пересажен. Так как сердце не прерывает своей работы и не охлаждается, орган можно сохранить в максимальной кондиции», – комментирует кардиохирург Милош Адамец, директор Координационного центра трансплантаций.

Милош Адамец, фото: ЧТ24Милош Адамец, фото: ЧТ24 Новый для Чехии способ транспортировки донорского сердца, однако, пока не станет основной. Это более сложный и дорогостоящий метод.

«Он не будет исключением, но и не станет первоочередным. Транспортировка продолжающего функционировать сердца будет применяться в тех случаях, когда необходимо максимальное сохранение «качества» трансплантируемого органа».

Применение нового способа перевозки сердца для пересадки, например, изъятого у погибшего в результате серьезной травмы головного мозга, по словам кардиохирурга Милоша Адамеца, актуально, когда речь идет о более пожилых донорах: «Возраст доноров постепенно увеличивается. Приходится считаться также с тем, что на здоровье пожилых доноров сказываются некоторые болезни. Транспортировка сердца без его остановки позволяет сохранять пересаживаемый реципиенту орган в максимальной кондиции».

Антон Каймаков
21-10-2019
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