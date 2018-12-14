Transparency international предъявит доказательства конфликта интересов чешского премьера

«Мы планируем разъяснить все дальнейшие шаги, которые могут быть осуществлены Европейской комиссией по отношению к холдингу «Agrofert» и влияющие на предоставление ему дотаций. Мы хотим пролить свет на сценарии, которые могут нас ожидать в ближайшие недели», – комментирует директор Transparency international Давид Ондрачка.

Решение о временной остановке выплат европейских дотаций компаниям холдинга «Agrofert» Министерство финансов Чешской Республики приняло на основании рекомендации Европейской комиссии. Обсуждение темы возможного конфликта интересов, касающегося чешского премьера, состоялось в Европарламенте.

«Министерство финансов учло рекомендацию еще на прошлой неделе. Мы перестали сертифицировать дотации, касающиеся фирм холдинга «Agrofert»», – подчеркнула глава Минфина Алена Шиллерова.

Премьер Чешской Республики Андрей Бабиш категорически отвергает любые обвинения в свой адрес. По его мнению, все происходящее – искусственный скандал, раздуваемый его политическими оппонентами, в том числе и чешскими европейскими депутатами:

«Они открыто «пинают ногами» чешского премьера, наносят ущерб реноме Чешской Республики. Естественно, что все это лишь пустая болтовня, которая не имеет под собой основания. Наш партнер – Европейская комиссия, которая находится в контакте с Министерством финансов».

Пресс-секретарь фирмы «Agrofert», Карел Ганзелка подчеркивает, что холдинг выполняет все необходимые для получения дотаций условия:

«Мы ожидаем, что к нам обратятся некоторые государственные органы, с которыми мы будем далее разбирать сложившуюся ситуацию. Важно то, что мы не усматриваем малейших юридических оснований для остановки дотационных перечислений».

Чешские оппозиционные политики в свою очередь убеждены, что именно премьер Андрей Бабиш является человеком, наносящим ущерб доброму имени Чешской Республики.

«Абсолютно ясно, что речь идет не о какой-то сугубо чешской внутригосударственной политической игре. И это не какая-то атака чешских журналистов. Проблема объективно разрослась до европейского уровня», – уверен председатель партии ТОР 09 Иржи Поспишил.

«Подтвердилось то, о чем мы предупреждали уже ранее, что Чешская Республика не выполняет финансовые требования. Виновником сложившейся ситуации является, к сожалению, премьер Андрей Бабиш», – подчеркивает глава Пиратской партии Иван Бартош.

