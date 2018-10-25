Трактор Zetor – со знаком чехословацкого качества

«Чехословацкий Zetor в Тибете. Но это – еще не самое удивительное, ведь машиной управляет 17-летняя Чай Ло Чи. Это – символ новых радостных времен в далеком Тибете».

На кадрах кинохроники, помимо тибетской девушки длинными с косами, – первый Zetor. Разработкой Z25 занимался инженер Франтишек Мусил, который вместе со своей командой потратил на это менее полугода. Первая модель была оснащена двухлитровым дизельным двигателем мощностью 26 лошадиных сил и шестиступенчатой коробкой передач – три для движения по полю и три – по дорожному покрытию. Двигатель весил более 18 кг.

Чехословакия может похвастаться многолетней историей производства тракторов – еще в годы Первой республики выпуском этих сельскохозяйственных машин занимались такие фирмы как Praga, Škoda, Wikov. С переходом к централизованной модели экономики было принято решение, что в стране будут производиться только трактора марки Zetor, первая модель которых появилась в 1946 г. В конце 1970-х фирма выпускала уже 33 тысячи тракторов в год.

Производство Zetor началось на заводе «Збройовка Брно» (Zbrojovka Brno), предприятии, которое, помимо огнестрельного оружия, производила до этого, в основном, автомобили и авиационные двигатели.

Благодаря своей надежности, некоторые из этих машин служат до сих пор. Есть у них и поклонники. Один из них – Мартин Гавелка. «Я приобрел его, когда распродавалось наследство одного человека, жившего под Прагой. Когда после войны начали производиться эти трактора, то их делали без кабины – тогда парни были более целеустремленные, чем сегодня, – важнее был не комфорт, а чтобы машина работала».

Сегодня Мартин Гавелка выезжает на своем тракторе уже не в поле, а отправляется в путешествия в поисках приключений – он уже побывал на своем «Зеторе» на берегу Балтийского моря, в Швеции. Модель Z25А, которым владеет Мартин, сделана на базе исходного Z25, который Zbrojovka Brno производила с 1946 г.

Перековать мечи на орала

«Zbrojovka перенаправила свое военное производство на мирные цели. Она поставила перед собой важную, благородную и сугубо мирную задачу – разработка и производство сельскохозяйственных тракторов», – звучало в одном из киножурналов 1946 г. Скоро пришел черед и других моделей – появился Zetor 30, в которой Франтишеук Мусил одним из первых в мире применил систему прямой подачи топлива, что позволяло снизить его потребление. Там также была установлена система гидравлического подъема плуга, за которую Мусил получил Золотую медаль на выставке в Праге в 1948 г.

В 1954 г. на брненской фабрике появилось проектно-конструкторское бюро, где были разработаны главные модели этой марки. В конце 70-х фирма выпускала уже 33000 машин в год, запустив производство своих тракторов в Японии, Ираке и Индии.

Сегодня трактора Zetor – универсальные тяговые механизмы, которые умеют все – от посева агрокультур, культивации, боронования до уборочных работ, внесения минеральных удобрения, полива. Они славятся высоким качеством и не требовательны к техобслуживанию даже во время интенсивной работы.

В наши дни компания Zetor производит также военную технику. В этом году на ярмарке в Братиславе фирма представила бронированный автомобиль Gerlach.