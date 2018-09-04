Трагедия в Генуе подталкивает к действию – чешские мосты «просветят» в on-line режиме

«Используемые для мониторинга состояния мостов оптические волокна могут быть длиной в несколько километров. Фирма–производитель способна на конкретных местах волокна, подключаемого к источнику света, чаще всего лазерному, сделать искусственные повреждения, создав оптические селективные фильтры. Анализируя спектр отраженного фильтром света, мы можем определить степень повреждения конкретного участка конструкций», – описывает систему дистанционного мониторинга состояния мостов Ян Вчелак из Университетского центра энергетически эффективных зданий.

В настоящее время упоминаемая система проходит испытания в Южной Чехии. Сенсоры были установлены на новом мосту через реку Моравска Дые у городка Старе Гобзи. Собранная информация поступает в обрабатывающий центр, штаб-квартира которого находится в 210 километрах в Центральной Чехии в городе Буштеград. Чтобы туда добраться на автомобиле по скоростным транзитным магистралям, вам придется провести за рулем не менее двух с половиной часов. Оптоволоконная система исключает необходимость тратиться на бензин. Взятый под контроль мост подвергается «контрольному просвечиванию» каждых 10 минут.

«У нас есть on-line доступ к стекающейся информации. Мост абсолютно новый и какое-либо повреждение не предполагается, поэтому мы в настоящее время занимаемся мониторингом проезжающего по нему транспорта. Однако во время строительных работ мы наблюдали за все процессом, например, контролировали бетонирование», – комментирует Кристина Чапова, сотрудник Университетского центра энергетически эффективных зданий Чешского технического университета.

На мосту также установлены видеокамеры, благодаря чему можно точно определить, какой проезжающий транспорт производит на нем самые серьезные вибрации, оказывающие влияние на конструкцию. Если оптоволоконную систему мониторинга установить непосредственно во время строительства моста, то можно выявить скрытые дефекты, а также определить момент, когда состояние конструкций приближается к критическому.

«Если скрытый дефект имел место, то существует возможность сравнить реальные результаты мониторинга с предположительным прогнозом проектировщика и специалиста по статике. Осуществлять подобный сравнительный анализ можно как во время возведения, так и в течение всего периода эксплуатации моста», – подчеркивает Кристина Чапова.

