Томаш Петршичек: Украина – это Европа

В холодном Киеве Томаша Петршчека ждал теплый прием и теплые слова – пресс-конференцию по итогам встречи Павел Климкин начал с благодарности главе чешской дипломатии за отношение к событиям на востоке страны и за гуманитарную помощь, которая Чехия оказывает жертвам вооруженного конфликта. С 2014 года она составила восемь миллионов евро.

Томаш Петршичек, со своей стороны, подчеркнул: «Составной частью нашего ответа на российскую агрессию должно стать укрепление стратегического взаимодействия и усилий при разоблачении дезинформации».

«Украина – это составная часть Европы, и мы были бы рады увидеть ее рядом с нами, в нашем общем европейском пространстве», - написал после встречи чешский министр. Глава МИД подчеркнул, что хотя у нас с Украиной и нет общих границ, Чехия воспринимает это государство как своего близкого соседа и ключевую страну программы «Восточного партнерства». Без нее невозможно решать вопрос безопасности Европы, указал Томаш Петршичек.

Перед визитом чешского министра украинские СМИ немало внимания уделили начавшемуся в Чехии процессу по обвинению чешских граждан в терроризме в связи с их участием в боях на стороне ДНР и ЛНР. На вопрос о подробностях этого дела чешский министр сообщил, что МИД следит за судьбой граждан страны за рубежом, однако данный вопрос находится в компетенции спецслужб.

В подарок от украинского коллеги Томаш Петршичек получили CD-диск, ставший результатом совместной работы чешских и украинских историков, занимающихся исследованием судеб чехов, погибших в сталинских ГУЛАГах.

Внимательно изучать общее историческое прошлое, в том числе и острые вопросы, глава чешской дипломатии призвал еще до визита в Киев. К таким болезненным темам относится вопрос признания статуса ветеранов войны в отношении бойцов УПА, виновных в годы Второй мировой в гибели этнических чехов, проживавших на территории Украины.

Томаш Петршичек также выступил с инициативой создания Чешско-украинского форума, который, однако, будет заниматься не только и не столько вопросами истории, сколько развитием двусторонних отношений в долгосрочной перспективе.

Рефреном встречи стала тема притока в Чехию трудовых ресурсов из Украины. Дипломаты называли разные цифры – от ста до ста двадцати тысяч легально работающих в Чешской Республики украинцев. При этом правительство приняло решение вдвое – с двадцати до сорока тысяч – повысить годовую квоту на выдачу рабочих карт украинским гражданам. На вопрос чешского корреспондента, не сожалеет ли глава украинского МИД о таких потерях трудовых ресурсов для собственной страны, Павел Климкин ответил, что, безусловно, предпочел бы, чтобы его сограждане находили себе применение на родине, однако уважает свободу выбора, а как министр считает своей задачей добиваться обеспечения для них социальных гарантий и возможности получать медицинскую помощь в той стране, где они работают.

«До встречи в Мариуполе!» - этими словами завершили совместную пресс-конференцию главы МИД Чехии и Украины, которые 29 января отправляются на берег Азовского моря и на территорию, примыкающую к зоне вооруженного конфликта.

