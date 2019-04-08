Тикикака и экзотические пернатые в пражском зоопарке

Кагу, разучившаяся летать

По случаю открытия сезона в зоопарке представили самых долгожданных представителей молодняка. Птенца кагу, длинноногую светло-серую птицу, напоминающую цаплю. Голос у сей экзотической птицы, обитающей лишь в тропических горных Каледонийских лесах, на рассвете лающий, в остальное время суток она обычно издает приглушенные шипящие звуки. Представителей данного вида в нынешнем году удалось получить, причем впервые в истории, двум чешским зоопаркам – Пражскому и Пльзеньскому.

– Кагу – редкая птица из Новой Каледонии. Способность летать кагу потерял, потому что на территории его обитания ему не угрожали естественные хищники. Эту нелетающую птицу вы увидите в павильоне, расположенном рядом с тюленями и пингвинами. Это действительно раритет, вид находится под угрозой исчезновения,

– рассказала Русской службе «Радио Прага» пресс-секретарь столичного зоопарка Ленка Пасторчакова.

Титикакскиe свистуны

В нынешнем сезоне откроется новая экспозиция Титикака. В начале марта в пражский зоопарк прибыла крупная партия, 70 особей редчайших болотниц высокогорных, или титикакских свистунов. Речь идет об эндемике высокогорного озера Титикака в Южной Америке, популяция которого в природе сократилась на 80%. Еще в 70-е годы прошлого века в высочайшем в мире судоходном озере обитал один миллиард этих бесховостых земноводных, однако сегодня озеро загрязнено до такой степени, что над болотницами – они же тикикакские свистуны нависла угроза исчезновения.

– Озеро Титикака, в котором живут эти священные жабы, то есть по-чешски «vodnice posvatné», расположено в Южной Америке. С титикакскими свистунами посетители зоопарка смогут познакомиться не позднее конца июня, так как в настоящее время для них обустраивается совершенно новое помещение, специальная экспозиция. Она расположится рядом с площадкой «Резервация Бороро», а именно в террариуме. Очень рекомендую внимательно присмотреться к такой редкости. Мы будем имитировать в новой экспозиции условия, близкие среде их обитания на Титикака.

Пражский зоопарк принадлежит к числу тех, кто будет способствовать сохранению этого вида.

Павильон экзотических птиц

– Завершено ли строительство нового павильона экзотических птиц, который понесет имя страстного птицевода-любителя Станислава Ракоса (Rákosův pavilon)? Он, напомним, предоставил в 2012 году финансовые средства на его строительство.

– Да, строительные работы на объекте в настоящее время уже завершены, однако птиц мы туда пока не переселили. Ждем, пока разрастутся растения, так как совсем молодую поросль они уничтожат. Среди обитателей экспозиции Ракоса внимание привлекут синешапочный благородный попугай, скалистый попугай, малый гиацинтовый ара и другие редкие экземпляры. Некоторые из них и прежде жили в зоопарке, но посетители их пока не могли видеть.

Посетители, конечно, не обойдут вниманием скалистого попугая из рода патагонских с красно-оранжевым брюшком, обитателя Аргентины и Чили, в окраске преобладает оливково-бурый цвет имеет длину тела около 45 см и хвоста 25 м.

«Запасную» популяцию сумчатых дьяволов планируют создать и в Праге

С большим нетерпением любители редкой фауны ожидают открытия экспозиции Австралии, которая примет первых посетителей весной 2020 года.

– Своеобразной «приманкой» для посетителей австралийского, или тасманского павильона станут прежде всего сумчатые дьяволы и короткошерстные, или голоносые вомбаты. Интересным, хотя и печальным фактом является то, что в естественной среде в Тасмании сумчатым чертям угрожает заразная форма рака.

По словам директора пражского зоопарка Мирослава Бобека, многочисленные случаи трансмиссивной злокачественной опухоли зарегистрированы у сумчатых дьяволов уже с 90-х лет прошлого века. Инфицирование редкой формой болезни происходит, когда эти зверьки кусают друг друга. Поэтому было принято решение создать резервную популяцию этого редкого вида животных на одном из маленьких островов Тасмании, Марайя, а также в зоопитомниках. Тасманийские черти появятся в пражском зоопарке осенью.

Продолжается подготовка экспозиции Арктиды с полярными медведями, но откроется она не скоро. Не ранее чем новый павильон горилл в северной части, который порадует посетителей не раньше 2021 года. В настоящее время планируется окрытие нового входа на северо-западной стороне зоопарка и перемещение павильона горилл и экспозиции белых медведей.

Летом зоопарк открыт до девяти часов вечера Тем, кто хочет насладиться созерцанием фауны в более спокойной ситуации, сотрудники зоопарка рекомендуют выбирать для посещения будний день, лучше пятницу, и использовать возможность задержаться в зоопарке в летние месяцы – июнь, июль, август до 21 часа, хотя кассы, киоски и кафе на территории зоопарка в летнее время закрываются в 19 00. С этой точки зрения также более предпочтителен прохладный или пасмурный день.