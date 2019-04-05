Тень великой царицы на стенах древнеегипетских гробниц

О захоронении самого царедворца Джедкара стало известно еще в 1946 году. Местные жители называют его эш- Шофар, что в переводе означает «часовой». Однако ответа на вопрос, в честь кого именно вырос необычный храмовый комплекс, расположенный по соседству с пирамидой Джедкара на краю Саккарского плато, ученые не могли найти десятки лет. На своей веб-странице об этом сообщает Чешский институт египтологии. Членам чешской экспедиции во главе с египетским специалистом Мохаммедом Мегахедом недавно удалось установить, что речь идет о гробнице царицы Сетибор, супруги Джедкара Исеси, жившей в третьем тысячелетии до н.э. Имя и титулы Сетибор увековечены на колонне из красного гранита, которая высится перед входом в ее гробницу. К комплексу правительницы примыкает усыпальница вельможи Гуиго.

Женский поминальный комплекс – не хуже чем у фараона

Храмовый комплекс Сетибор относится к числу первых, которые были построены в южной Саккаре в конце V династии (2435-2306 годы до н.э.). Этот заупокойный храм является самым большим по площади среди подобных пирамид, принадлежавших царицам Древнего Египта. Он был украшен колоннами, иероглифами и другими архитектоническими элементами, которые ранее использовались исключительно при оформлении гробниц правителей мужского пола.

Ученые пока не сообщили ничего определенного по поводу внешнего вида царицы Сетибор. Однако подтверждение того, что она приходилась супругой царю, как и внушительные размеры принадлежавшего ей поминального комплекса позволяют предположить – именно Сетибор помогла Джедкару взойти на престол.

«По всей видимости, правитель стремился воздать должное той роли, которую Сетибор сыграла в его жизни. Поэтому и приказал воздвигнуть величественный памятник со многими элементами, которые прежде использовались лишь при увековечении памяти фараонов. В том числе с ныне обнаруженной колонной, завершающейся капителью в виде пальмовых листьев»,

– сообщили чешские египтологи.

Беспредельные тайны недр Саккары. Мумия Гуиго

Гробницу Гуиго экспедиция под руководством Мохаммеда Мегахеда, сотрудника Чешского института египтологии, обнаружила во время археологических раскопок в области южной Саккары. В наземной части гробницы находится зал жертвоприношений, некогда украшенный рельефами, от которых до наших дней сохранился лишь нижний край. В северной части усыпальницы расположен вход в подземелье, план которого явно вдохновлен субструктурами царских пирамид эпохи V династии. В погребальной комнате специалисты обнаружили части мумифицированного тела знатного сановника Гуиго.

«Без всякого преувеличения можно сказать, что это открытие, которое имеет принципиальное и общемировое значение. Усыпальница Гуиго является уникальной, прежде всего в том смысле, что в ней сохранились элементы декора погребальной камеры почти в изначальном виде. Это, например, настенная роспись 4300-4400 -летней давности. Фреска иллюстрирует очень важные сцены, касающиеся того, как следует обеспечить умершему вельможе достойную жизнь в загробном мире»,

– рассказал «Чешскому радио» директор Чешского института египтологии Мирослав Барта.

Северная и южная стороны коридора усыпальницы оформлены в виде настенной росписи - Гуигo, сидящий у жертвенника, на восточной стене представлены изображения того, что приносилось в жертву.

Археологи завершили реставрацию части комплекса царя Джедкара. Планируется продолжение раскопок в усыпальницах Джедкара и его супруги, а также на близлежащем кладбище. Ученые надеются, что им удастся найти дополнительные свидетельства о периоде конца V – начала VI династий.

