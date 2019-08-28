Тема дня – двойные стандарты качества пищи. Чехия помойка Европы?

В мае 2019 премьер Чехии Андрей Бабиш заявил: «Мне действительно подтвердили, что наши торговые сети просто не могут заказать продукты питания более высокого качества. Мы, собственно говоря, оказались зачисленными в особую группу, которой вовсе не обязательно гарантировать качество поставляемого ассортимента».

Чешские граждане не склонны к толерантности, добавляет Виктор Водичка, директор Объединения чешских потребителей: «Покупатели не хотят мириться с двойным качеством даже в тех случаях, когда производитель не нарушает никаких законов. Даже тогда, когда законодательные нормы позволяют фирме-производителю приспособить продукт описанию на упаковке и на рынках разных стран предлагать продукт с отличающимся составом – три четверти чешских потребителей высказываются против такого варианта».

Контрольные рейды и тестирования товара, осуществленные Европейской комиссией, значительных нарушений, однако, не выявили. На столах экспертов оказалось 1400 образцов 130 видов продуктов, закупленных в 19 государствах Евросоюза. Несоответствия выявлены у 9% из них. 31% продукции оказался абсолютно одинаковым во всех государствах. Менее трети исследуемых образцов из разных стран имели отличия в составе, который, однако, соответствовал тому, что было указано на упаковке. В 20% случаев были выявлены различия между задекларированным составом и реальным.

Два главных статистических показателя оказались в порядке, подчеркивает Либор Дупал, председатель правления Объединения чешских потребителей: «Если подытожить, то, включая продукцию с «незначительными шероховатостями», 70% образцов прошли сравнительными тестами».

Различный состав продукции в разных странах, подчеркивает Либор Дупал, может быть связан с вкусовыми предпочтениями населения: «Возьмем, к примеру, маргарин, который в Чехии продается под названием «Flora» (название конкретного продукта в разных странах отличается). В составе этого маргарина, закупленного у нас, в Дании, в Италии и в Эстонии содержание жира – 70%. В Германии – 80%. Однако само по себе это ничего не означает. Это вовсе не пример плохого качества. Возможно, что немецкий потребитель предпочитает что-то другое – жирность 80%».

Кто-то примет это за отговорку, подчеркивает председатель правления Объединения чешских потребителей: «Однако такая ситуация может быть вполне оправданной. Например, кофе в разных странах обжаривают иначе. В одной стране какая-то конкретная степень обжарки считается нормальной, а в другой уже чрезмерной».

Бдительность, однако, терять нельзя. Если где-то на упаковке написано одно, а в составе продукта выявляется нечто другое, то местные контрольные органы обязательно должны это проверить, считает Либор Дупал.