Телефоны «Huawei» в списке «неблагонадежных»

Кабинет немедленно отказался от мобильных телефонов «Huawei». «Я уже решил эту проблему в правительственной администрации. Иных заказов мы не осуществляем, поэтому сейчас уже конкретные министерства, реализуя тендеры, должны учесть существующий список компаний, сотрудничество с которыми считается проблематичным с точки зрения безопасности», – комментирует глава кабинета Чешской Республики Андрей Бабиш.

Многие чешские ведомства приобрели в свое время мобильные телефоны «Huawei». Минпром и Минздрав сразу же заявили, что сменят марку мобильных устройств. Часть ведомств, прежде чем осуществить конкретные шаги, намерены дождаться разработки официальной методички, которая поможет исключить ошибки при выборе инфокоммуникационных решений.

Техникой «Huawei» пользуются в энергетическом гиганте с государственным участием ČEZ, а также работники «Чешских железных дорог», полиция и армия. В последнем случае речь идет о телефонах и модемах. Для укрепления безопасности и исключения утечки информации, часть техники будет в ближайшее время заменена.

«У обычных людей, которые пользуются мобильными телефонами «Huawei» для стандартных нужд, проблем с безопасностью не возникнет. Риск появляется, когда телефон используется на службе, например, в фирмах, где происходит обмен какой-либо засекреченной информацией. То же самое можно сказать и о высоких государственных постах», – комментирует Радек Голы, пресс-секретарь «Национального управления по кибернетической и информационной безопасности».

Премьер Чехии Андрей Бабиш Управление раскритиковал за то, что оно не предоставило юридический анализ, касающийся ситуации с безопасностью при контактах с китайскими фирмами, производящими телекоммуникационную технику. Недочет «Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности» обещало отстранить уже на следующем заседании кабинета министров.

В свою очередь представители «Huawei» заявили, что обвинения, адресованные фирме, имеют идеологическую и политическую мотивацию. Также компания потребовала представить соответствующие доказательства.