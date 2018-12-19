Телефоны «Huawei» в списке «неблагонадежных»

Антон Каймаков
19-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Премьер Чехии Андрей Бабиш рекомендовал министерствам задуматься о прекращении использования инфокоммуникационных решений и техники китайских фирм «Huawei» и ZTE. «Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности» страны заявило, что использование продукции упоминаемых компаний сопряжено с риском с точки зрения безопасности. В первую очередь предупреждение касается государственных структура, высокопоставленных лиц и менеджмента высшего звена. Применение техники «Huawei» и ZTE ранее ограничили, например, США, Австралия и Новая Зеландия.

Скачать: MP3

Андрей Бабиш, ФОТО: ЧТК/Катержина ШуловаАндрей Бабиш, ФОТО: ЧТК/Катержина Шулова Кабинет немедленно отказался от мобильных телефонов «Huawei». «Я уже решил эту проблему в правительственной администрации. Иных заказов мы не осуществляем, поэтому сейчас уже конкретные министерства, реализуя тендеры, должны учесть существующий список компаний, сотрудничество с которыми считается проблематичным с точки зрения безопасности», – комментирует глава кабинета Чешской Республики Андрей Бабиш.

Многие чешские ведомства приобрели в свое время мобильные телефоны «Huawei». Минпром и Минздрав сразу же заявили, что сменят марку мобильных устройств. Часть ведомств, прежде чем осуществить конкретные шаги, намерены дождаться разработки официальной методички, которая поможет исключить ошибки при выборе инфокоммуникационных решений.

Техникой «Huawei» пользуются в энергетическом гиганте с государственным участием ČEZ, а также работники «Чешских железных дорог», полиция и армия. В последнем случае речь идет о телефонах и модемах. Для укрепления безопасности и исключения утечки информации, часть техники будет в ближайшее время заменена.

Фото: ЧТК/AP/Andy WongФото: ЧТК/AP/Andy Wong «У обычных людей, которые пользуются мобильными телефонами «Huawei» для стандартных нужд, проблем с безопасностью не возникнет. Риск появляется, когда телефон используется на службе, например, в фирмах, где происходит обмен какой-либо засекреченной информацией. То же самое можно сказать и о высоких государственных постах», – комментирует Радек Голы, пресс-секретарь «Национального управления по кибернетической и информационной безопасности».

Премьер Чехии Андрей Бабиш Управление раскритиковал за то, что оно не предоставило юридический анализ, касающийся ситуации с безопасностью при контактах с китайскими фирмами, производящими телекоммуникационную технику. Недочет «Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности» обещало отстранить уже на следующем заседании кабинета министров.

В свою очередь представители «Huawei» заявили, что обвинения, адресованные фирме, имеют идеологическую и политическую мотивацию. Также компания потребовала представить соответствующие доказательства.

Антон Каймаков
19-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Фото: pixelcreatures / Pixabay, CC0

Еврокомиссия – против дезинформации, но без Министерства Правды

Где кончается борьба с дезинформацией и начинается цензура? Как помешать тем, кто манипулирует мнением избирателей? Удастся ли остановить…
Фото: Pixabay, Andi_Graf

Семья оффлайн: не бойся отключить свой телефон!

То и дело мы наблюдаем в общественных местах грустную картину: мама, папа и двое детей сидят за обедом, но за столом при этом не произносится ни…
Фото: BiljaST, Pixabay CC0

Бизнес под названием GDPR

По оценкам Торговой палаты Чехии, внедрение новых общеевропейских правил по защите персональных данных GDPR обошлось отечественным…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL